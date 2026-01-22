快訊

國民年金給付政院要拉到5千！逾176萬人受惠 預算年增860億

國際班學生福音！Gemini推SAT模擬考「全免費又逼真」 教你1句話啟動考試

壽司郎微風南山店開幕祭優惠 網眼尖揪細節「5%清潔服務費」全炸鍋

群聯潘健成入股效應！昕力資開盤15分鐘飆漲72％觸發熔斷

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

興櫃軟體服務商昕力資*（7781）因引進重量級策略投資人，市場情緒沸騰。受到群聯電子（8299）執行長潘健成以個人名義入股的消息激勵，昕力資*22日開盤即呈現噴發式漲勢，股價一度觸及10.5元，後收在10.3元漲幅高達72.53％，隨即觸發興櫃市場「熔斷機制」暫停交易。

昕力資*於昨日深夜發布重大訊息，宣布董事會決議私募普通股案。本次私募對象為群聯電子執行長潘健成，總計認購25,800,000股，每股私募價格為3.87元，募資總金額達9,984萬元。

本次私募案完成後，潘健成將持有昕力資約4.3％的股權，正式進入前十大股東之列。昕力資*引進策略性投資人為充實營運資金，並因應未來長遠發展需求。

市場分析，潘健成在半導體與科技產業的豐富經驗與人脈，對正處於擴張期的昕力資而言，將產生強大的背書效應。

受此利多消息帶動，昕力資*今日股價表現極為強勁。以6.23元開出後，隨即湧入大量買盤，股價最高衝至10.5元，成交量逾1.47萬張。由於漲幅驚人，開盤僅約15 鐘，即在10.3元（漲幅72.53％）處觸發熔斷機制暫停交易。

值得注意的是，昕力資*股票面額為0.5元，若以市場一般熟悉的10元面額回推計算，今日高點相當於股價高達210元，成功躋身兩百元高價股行列。

券商表示，興櫃市場與集中市場不同，並無每日10％的漲跌幅限制。為保護投資人，櫃買中心設有「熔斷機制」：當興櫃股票成交均價與前一營業日之成交均價差距達50％（含）以上時，系統將自動觸發交易暫停直到當日收盤，以利投資人冷卻並消化市場訊息。今日昕力資*即是因短時間波動過大，達到此標準而停牌。

昕力資*本次私募股款將於1月22日至1月28日期間完成繳納。私募股票依法有三年的轉讓限制，展現投資人對公司長期價值的信心。法人表示，昕力資*深耕金融科技與數位轉型解決方案，未來預期將透過與策略夥伴的合作，加速開拓海內外市場。

市場

延伸閱讀

AI 晶片需求續旺 台股半導體開盤火力全開、威剛群聯亮燈漲停

私募投資人門檻 業界促鬆綁

私募境外基金99人限制鬆綁 金管會研議高雄專區試辦

「群聯第二」出現了 瑞昱打入輝達記憶體供應鏈

相關新聞

旅天下上櫃放煙火！股價盤中大漲15% 推長短程「6961」上櫃專案吸客

旅天下（6961）22日以每股55元掛牌上櫃，早盤股價一度來到63.5元，漲幅15.5%，蜜月行情甜蜜。隨著全球旅遊市場...

櫃買射五箭 力拚再成長

儘管2025年全球充斥不確定性，不過櫃買中心憑藉精進制度、簡化流程，並推出主動式、多資產及外幣加掛ETF新商品、調降黃金...

元太電子標籤出貨熱

元太（8069）業務中心副總經理洪集茂昨（21）日表示，元太在電子貨架標籤（ESL）每年以5億片的基本盤持續成長，全球零...

宜特去年EPS 4.81元

電子產品驗證服務商宜特（3289）昨（21）日公告，去年獲利年減逾二成，每股純益4.81元。

富喬去年12月EPS 0.05元

日本大廠高喊高階玻纖紗布短缺，引發富喬（1815）等相關業者股價狂飆。富喬昨（21）日應主管機關要求公布財務訊息，202...

智崴拓市 收購新品牌

智崴（5263）擴大事業布局，昨（21）日宣布與在美上市公司Pursuit Attractions and Hospit...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。