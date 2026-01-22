富喬去年12月EPS 0.05元

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

日本大廠高喊高階玻纖紗布短缺，引發富喬（1815）等相關業者股價狂飆。富喬昨（21）日應主管機關要求公布財務訊息，2025年12月每股純益0.05元。主要是去年第4季辦理現增6萬張，在12月認列相關費用。

富喬去年12月獲利2,400萬元，年減65.7%，單月自結每股獲利0.05元，前年同期為0.15元。富喬去年第3季轉虧為盈，單季每股純益0.54元。富喬去年第4季辦理現金增資、發行新股6萬張，因此12月認列相關費用9,960萬元。

【記者李珣瑛／新竹報導】晶彩科（3535）近日股價爆量震盪達公布注意交易資訊標準，昨（21）日公布相關財務訊息，2025年12月合併營收8,441萬元，月減28.5%，年增959.8%；稅後純益1,459萬元，年增155%；每股稅後純益0.18元，繳出單月獲利成績單。

晶彩科被法人點為首波CoPoS設備供應鏈成員，法人預測，台積電2026年資本支出將維持高強度，先進封裝布局時程明確，晶彩科開發的Horus系列產品成功獲封測龍頭採用，直接受益。

富喬 每股純益

相關新聞

櫃買射五箭 力拚再成長

儘管2025年全球充斥不確定性，不過櫃買中心憑藉精進制度、簡化流程，並推出主動式、多資產及外幣加掛ETF新商品、調降黃金...

元太電子標籤出貨熱

元太（8069）業務中心副總經理洪集茂昨（21）日表示，元太在電子貨架標籤（ESL）每年以5億片的基本盤持續成長，全球零...

宜特去年EPS 4.81元

電子產品驗證服務商宜特（3289）昨（21）日公告，去年獲利年減逾二成，每股純益4.81元。

智崴拓市 收購新品牌

智崴（5263）擴大事業布局，昨（21）日宣布與在美上市公司Pursuit Attractions and Hospit...

智崴積極轉型 打造一條龍服務

智崴（5263 ）近年積極轉型，從以銷售飛行劇院體感設備為主的生意模式，擴展至內容開發、系統工程到經營飛行劇院，打造更完...

