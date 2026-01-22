富喬去年12月EPS 0.05元
日本大廠高喊高階玻纖紗布短缺，引發富喬（1815）等相關業者股價狂飆。富喬昨（21）日應主管機關要求公布財務訊息，2025年12月每股純益0.05元。主要是去年第4季辦理現增6萬張，在12月認列相關費用。
富喬去年12月獲利2,400萬元，年減65.7%，單月自結每股獲利0.05元，前年同期為0.15元。富喬去年第3季轉虧為盈，單季每股純益0.54元。富喬去年第4季辦理現金增資、發行新股6萬張，因此12月認列相關費用9,960萬元。
【記者李珣瑛／新竹報導】晶彩科（3535）近日股價爆量震盪達公布注意交易資訊標準，昨（21）日公布相關財務訊息，2025年12月合併營收8,441萬元，月減28.5%，年增959.8%；稅後純益1,459萬元，年增155%；每股稅後純益0.18元，繳出單月獲利成績單。
晶彩科被法人點為首波CoPoS設備供應鏈成員，法人預測，台積電2026年資本支出將維持高強度，先進封裝布局時程明確，晶彩科開發的Horus系列產品成功獲封測龍頭採用，直接受益。
