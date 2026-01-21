雲豹小金雞 天能綠電獲准上櫃
雲豹能源（6869）旗下售電子公司天能綠電（7842）昨（21）日宣布櫃買中心通過公司上櫃申請，營運有望進一步擴大規模，持續搶攻綠電商機。
天能綠電成立於2021年，雲豹能源持股約八成。在三年間以母公司雲豹能源綠電整合優勢以及公司策略，陸續取得日月光、美光、Gogoro、玉山金控等國內外大廠的綠電轉供合約。
天能綠電2025年6月在興櫃掛牌，深化再生能源售電與綠電憑證等核心業務布局，營運表現穩健成長，從興櫃轉上櫃也順利通過審查，顯示出公司體質與發展策略獲資本市場肯定。
根據經濟部能源署《2025年售電月報》統計，天能綠電2025年綠電交易量近4.2億度，居國內民營售電業第一。天能綠電去年全年營收22.85億元，年增123%，去年前三季稅後淨利4,937.8萬元，售電業務量體持續放大。
天能綠電總經理唐亞聖表示，隨著企業對綠電需求快速攀升，半導體與AI相關產業對長期、穩定綠電供應的需求日益明確，加上碳管理與永續揭露趨勢持續深化，公司建立完整的營運模式與多元客戶基礎。
天能綠電持續強化售電平台競爭力與綠電轉供能力，客戶結構橫跨半導體、光電材料、PCB、化學原材料、資訊服務及金融保險等關鍵產業，高科技製造與資料運算相關客戶用電規模持續放大。
