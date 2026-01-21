雲豹小金雞 天能綠電獲准上櫃

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

雲豹能源（6869）旗下售電子公司天能綠電（7842）昨（21）日宣布櫃買中心通過公司上櫃申請，營運有望進一步擴大規模，持續搶攻綠電商機。

天能綠電成立於2021年，雲豹能源持股約八成。在三年間以母公司雲豹能源綠電整合優勢以及公司策略，陸續取得日月光、美光、Gogoro、玉山金控等國內外大廠的綠電轉供合約。

天能綠電2025年6月在興櫃掛牌，深化再生能源售電與綠電憑證等核心業務布局，營運表現穩健成長，從興櫃轉上櫃也順利通過審查，顯示出公司體質與發展策略獲資本市場肯定。

根據經濟部能源署《2025年售電月報》統計，天能綠電2025年綠電交易量近4.2億度，居國內民營售電業第一。天能綠電去年全年營收22.85億元，年增123%，去年前三季稅後淨利4,937.8萬元，售電業務量體持續放大。

天能綠電總經理唐亞聖表示，隨著企業對綠電需求快速攀升，半導體與AI相關產業對長期、穩定綠電供應的需求日益明確，加上碳管理與永續揭露趨勢持續深化，公司建立完整的營運模式與多元客戶基礎。

天能綠電持續強化售電平台競爭力與綠電轉供能力，客戶結構橫跨半導體、光電材料、PCB、化學原材料、資訊服務及金融保險等關鍵產業，高科技製造與資料運算相關客戶用電規模持續放大。

天能綠電 玉山金控 雲豹能源

延伸閱讀

億而得明上櫃 展望正向

TPBL／17分落後逆轉勝！雲豹斷夢想家連勝

健和興2025年 EPS 0.99元 強攻綠電

月租小額綠電挨批與民爭利 台電：目的為協助中小企業

相關新聞

櫃買射五箭 力拚再成長

儘管2025年全球充斥不確定性，不過櫃買中心憑藉精進制度、簡化流程，並推出主動式、多資產及外幣加掛ETF新商品、調降黃金...

元太電子標籤出貨熱

元太（8069）業務中心副總經理洪集茂昨（21）日表示，元太在電子貨架標籤（ESL）每年以5億片的基本盤持續成長，全球零...

宜特去年EPS 4.81元

電子產品驗證服務商宜特（3289）昨（21）日公告，去年獲利年減逾二成，每股純益4.81元。

富喬去年12月EPS 0.05元

日本大廠高喊高階玻纖紗布短缺，引發富喬（1815）等相關業者股價狂飆。富喬昨（21）日應主管機關要求公布財務訊息，202...

智崴拓市 收購新品牌

智崴（5263）擴大事業布局，昨（21）日宣布與在美上市公司Pursuit Attractions and Hospit...

智崴積極轉型 打造一條龍服務

智崴（5263 ）近年積極轉型，從以銷售飛行劇院體感設備為主的生意模式，擴展至內容開發、系統工程到經營飛行劇院，打造更完...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。