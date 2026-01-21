智崴積極轉型 打造一條龍服務

智崴（5263）近年積極轉型，從以銷售飛行劇院體感設備為主的生意模式，擴展至內容開發、系統工程到經營飛行劇院，打造更完整的沉浸式娛樂解決方案。隨著智崴宣布收購Flyover，擴大海外經營飛行劇院版圖，有助智崴打造「一條龍」服務。

智崴也有自營飛行劇院，主要以國內如台北及高雄據點為主，在國外有自營的中國大陸西安飛行劇院外，以及和客戶一起投資美國紐約、歐洲荷蘭據點。收購Flyover後，將取得加拿大溫哥華、冰島雷克雅維克、美國拉斯維加斯及芝加哥營運據點，大幅擴大智崴自營飛行劇院版圖。

智崴指出，本次收購是長期發展策略的重要一步，讓智崴在既有飛行劇院、體感設備與系統工程整合供應基礎上，進一步延伸至更完整的沉浸式娛樂解決方案。智崴的體感技術結合Flyover在創意內容、營運管理與遊客體驗方面的專業，有助於提升沉浸式體感設備從規劃、帶動後續營運效益。

智崴董事長歐陽志宏表示，Flyover有高品質的飛行劇院體驗，成功建立具國際辨識度的品牌。本次結合雙方優勢，讓智崴持續推動全球沉浸式娛樂產業發展。