開展強攻三大成長動能

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

開展（7789）昨（21）日召開法說會，2026三大成長動能聚焦來客數、展店與國際品牌合作。

董事長邱泰翰表示，2026年將以穩定的基礎加速前行，集團將首度跨足非西式菜系，引進韓式餐飲品品牌，最快上半年問世。香港上海地區展電計劃也緊鑼密鼓進行中，勢必成為集團成長的強勁動能。

開展營運基石仍是旗下兩大美式餐飲品牌。FRIDAYS在台17家門市、營收占比達45%，穩定提供現金流，是集團管理人才培育與美式體系輸出的核心據點；Texas Roadhouse全台六店、上海一店，營收占比19%，持續展店帶動整體規模增加，單店營收能力強，是中長期營運的重要驅動。

公司表示，美式餐飲具黏著度高、消費結構穩定的特性，在通膨環境下仍展現抗跌能力，有助集團現金流穩定性。

開展2025年營收突破22億元，獲利成功轉正。主力受惠與海外市場與積極併購，規模經濟效益浮現。

海外市場方面，香港市場強力回歸，在大環境不穩定的狀況下仍逆勢成長。兩大品牌Dan Ryan’s及Amaronis年度營收分佔集團比例15%及9%，發展潛力驚人。

營收 餐飲 市場

延伸閱讀

滬罕迎大降雪 京低温創今冬紀錄 網：你是北京不是北極

Gen AI生圖微調模型LoRA侵害動漫角色著作權 提供AI服務業者有責嗎？談上海《鬥破蒼穹》案一審判決

在大陸境內、海外監管風險均加劇 拼多多市值蒸發逾3成

上海2025年經濟成績單出爐：GDP年增5.4% 先導產業持續發力

相關新聞

櫃買射五箭 力拚再成長

儘管2025年全球充斥不確定性，不過櫃買中心憑藉精進制度、簡化流程，並推出主動式、多資產及外幣加掛ETF新商品、調降黃金...

元太電子標籤出貨熱

元太（8069）業務中心副總經理洪集茂昨（21）日表示，元太在電子貨架標籤（ESL）每年以5億片的基本盤持續成長，全球零...

宜特去年EPS 4.81元

電子產品驗證服務商宜特（3289）昨（21）日公告，去年獲利年減逾二成，每股純益4.81元。

富喬去年12月EPS 0.05元

日本大廠高喊高階玻纖紗布短缺，引發富喬（1815）等相關業者股價狂飆。富喬昨（21）日應主管機關要求公布財務訊息，202...

智崴拓市 收購新品牌

智崴（5263）擴大事業布局，昨（21）日宣布與在美上市公司Pursuit Attractions and Hospit...

智崴積極轉型 打造一條龍服務

智崴（5263 ）近年積極轉型，從以銷售飛行劇院體感設備為主的生意模式，擴展至內容開發、系統工程到經營飛行劇院，打造更完...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。