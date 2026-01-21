開展強攻三大成長動能

開展（7789）昨（21）日召開法說會，2026三大成長動能聚焦來客數、展店與國際品牌合作。

董事長邱泰翰表示，2026年將以穩定的基礎加速前行，集團將首度跨足非西式菜系，引進韓式餐飲品品牌，最快上半年問世。香港上海地區展電計劃也緊鑼密鼓進行中，勢必成為集團成長的強勁動能。

開展營運基石仍是旗下兩大美式餐飲品牌。FRIDAYS在台17家門市、營收占比達45%，穩定提供現金流，是集團管理人才培育與美式體系輸出的核心據點；Texas Roadhouse全台六店、上海一店，營收占比19%，持續展店帶動整體規模增加，單店營收能力強，是中長期營運的重要驅動。

公司表示，美式餐飲具黏著度高、消費結構穩定的特性，在通膨環境下仍展現抗跌能力，有助集團現金流穩定性。

開展2025年營收突破22億元，獲利成功轉正。主力受惠與海外市場與積極併購，規模經濟效益浮現。

海外市場方面，香港市場強力回歸，在大環境不穩定的狀況下仍逆勢成長。兩大品牌Dan Ryan’s及Amaronis年度營收分佔集團比例15%及9%，發展潛力驚人。