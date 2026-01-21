富旺在手案量達290億

經濟日報／ 記者宋健生/台中報導

富旺國際（6219）受惠精準選地策略與全台布局，目前持有土地庫存近2.2萬坪，規劃總銷上看290億元。面對2026年房市回穩轉暖，董事長林宗毅昨（21）日表示，將以精準市場導向的首購產品及導入智慧建築與深耕核心區域，持續強化營運韌性與成長動能。

林宗毅指出，目前富旺全台土地庫存充沛，不僅足以支撐未來五年的推案，更展現公司的營運競爭優勢，近2.2萬坪的土地儲備，分布於新北、新竹、台中彰化雲林及台南等具有產業及交通支撐的區域。

林宗毅表示，金融政策管制，銀行授信審核進度緩慢，2025年已完工建案包含台中「天際W ONE」、彰化「艾美莊園」及雲林「悅榕花園」等個案都受到影響，部分遞延至今年上半年依序入帳，整體表現可期。

而施工中建案，包含新竹「耀時代」、「鈺時代」、「耀時代Villa」，以及台中「富旺千蘊」、「富旺敦厚」、「富旺心海綻」與彰化「富旺W行館」等案，工程皆依進度推進。

待開發土地則分布於新北市新莊光榮段、台中市北屯同榮段、西屯何安段、烏日蘆竹湳段、彰化市延和段、南投縣草屯光華段、雲林市斗六雲林溪段及台南市鹽水區工業土地，將持續貢獻未來營運成長動能。

