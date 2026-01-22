智崴拓市 收購新品牌

智崴（5263）擴大事業布局，昨（21）日宣布與在美上市公司Pursuit Attractions and Hospitality, Inc.簽署最終協議，智崴以7,840萬美元（約新台幣24.79億元）收購Pursuit Attractions and Hospitality, Inc旗下Flyover Attractions 100%股權，預計今年春季完成交易並認列營收，成為智崴業績新動能。

智崴資訊100%持股之荷蘭子公司Flyover Attractions B.V.執行收購，後續仍須取得相關監管機構核准，並滿足慣常交割條件。智崴規劃春季完成交易案，第2季開始認列Flyover營收。法人分析，智崴目前主要以銷售設備為主，因出貨有時間點，單月業績波動較大，收購Flyover除增加營收新動能，也能降低業績劇烈波動。

Flyover為具國際規模的沉浸式飛行劇院品牌，在加拿大溫哥華、冰島雷克雅維克、美國拉斯維加斯及芝加哥設有營運據點。交易完成後，現有管理團隊負責Flyover日常營運，維持其既有組織架構與營運模式，確保對遊客、合作夥伴及員工營運連續性。

智崴在全球20多個國家打造超過100套沉浸式娛樂解決方案，服務對象涵蓋主題樂園、文化場館及各類定點式娛樂營運商。Flyover成立以來累計接待旅客已超過900萬人次，以沉浸式敘事風格、穩定的營運品質及讓遊客印象深刻的獨特飛行體驗，在市場獲得良好口碑。

展望後市，智崴預期將有包含一級主題樂園、全球觀光景點、城市娛樂中心、中東市場等四大動能，帶動營運起飛。預期今明年於中東、亞洲、北美及南美洲將陸續有體感設備與飛行劇院專案開幕。