櫃買射五箭 力拚再成長

儘管2025年全球充斥不確定性，不過櫃買中心憑藉精進制度、簡化流程，並推出主動式、多資產及外幣加掛ETF新商品、調降黃金現貨交易單位，同時整合多元資源與服務，協助中小微企業進入資本市場，股票及債券市場均繳出亮眼成績，董事長簡立忠昨（21）日指出，今年力拚各項業務維持成長。

展望2026年，櫃買中心規劃五大主軸，邁向亞洲創新籌資樞紐：一，強化多層次市場動能，建立友善籌資環境；二，提升對上櫃公司服務效能；三，擴大永續發展債券市場，引導資金投入公共建設；四，引進創新商品，擴展投資選擇與市場深度；五，數位轉型升級，提升監理效率。

簡立忠表示，今年力拚維持成長步調，隨AI產業前景正向，目標今年新申請上櫃IPO家數27家、申請登錄興櫃50家、創櫃板85家，至於永續債發行量方面，今年目標則為1,300億元。

櫃買中心昨日舉行年終記者會，簡立忠指出，2025年整體成果再創佳績，包含上櫃市場日均成交值達1,165.42億元，歷史新高；永續發展債券發行量2,090.6億元，共63檔，也創新高；外資買賣比例攀升至24.3%的歷史新高。

依據世界交易所聯合會（WFE）統計，去年底櫃買中心股票成交值周轉率穩居全球第二名；債券ETF掛牌檔數95檔，發行規模近3兆元，於亞太地區主要證券交易所中排名第一，全球排名第七，顯示櫃買中心股債雙核心躋身國際前列。

籌資動能顯著升溫，成果超越目標，新申請上櫃44家，近十年來新高；全年IPO籌資金額226.05億元，年成長五成以上；申請登錄興櫃家數連兩年突破80家，去年來到87家；登錄與申請輔導合計高達116家，年成長率超過100%，亦為近十年新高。

上櫃公司全年營收達3兆347億元，年增幅8%，前三季獲利公司占比達67%、配發達1,880億元豐厚現金股利，整體基本面良好。