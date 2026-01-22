元太電子標籤出貨熱

經濟日報／ 記者李珣瑛嚴雅芳／台北報導

元太（8069）業務中心副總經理洪集茂昨（21）日表示，元太在電子貨架標籤（ESL）每年以5億片的基本盤持續成長，全球零售業龍頭沃爾瑪導入ESL後，有效帶動美國零售業者競相跟進，形成前十大零售商都展開安裝ESL的熱況，助益元太出貨。

他強調，元太今年大世代的產線H5量產，並等備H6產線，都是為進軍零售多媒體廣告看板市場做好準備。

元太昨天與三商家購、雲創通訊共同宣布，首家以電子紙為核心打造的「零售媒體網路（ RMN）」體驗店，已於三商家購旗下心樸市集安居店完成建置，為實體零售門店的數位轉型與AI智慧零售邁出重要一步。

洪集茂指出，小尺寸ESL是零售業的第一波數位轉型，導數電子價卡的數位化，帶動商品促銷進入零售業的第二波數位轉型，也就是可以結合大型廣售看板的零售業多媒體，這將是未來二年元太強攻的重點市場。

元太 零售業 數位

