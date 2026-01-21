快訊

阿蘇火山氣體濃度過高 失聯直升機搜尋困難…傍晚暫停明天繼續

最適合旅遊！不是東京大阪京都 日本一城市網大推：以後還要來

「西門町地王」疑捲內線交易…大同前副董吳振隆遭搜索 檢調約談10人

大東電明日上市掛牌 今年第3家國內公司

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

臺灣證券交易所公告，大東電（1623）股票將自22日開始上市買賣。其普通股股票自上市買賣日起5個交易日，股價採無漲跌幅限制。

證交所指出，大東電業廠股份有限公司已公開發行普通股股票自1月22日開始上市買賣，大東電業廠股份有限公司為初次上市掛牌，為今年第3家掛牌之本國上市公司。大東電普通股數量為60,000,000股，以及現金增資股款繳納憑證6,000,000股。

證交所將於該股票上市買賣當天以盛大隆重掛牌典禮歡迎大東電業廠股份有限公司加入上市行列，該典禮將於當日上午8點55分至9點30分間透過「WebPro證券暨期貨市場影音傳播網」實況轉播典禮內容，歡迎各界利用網路於典禮時間至 http://webpro.twse.com.tw 觀看實況內容。

股票 證交所 增資

