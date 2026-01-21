元進莊22日登錄興櫃、參考價每股55元 將拓展新業務、提升契作比例

家禽調理食品加工廠元進莊（7895）預計22日登錄興櫃交易，參考價為每股55元。2025年前11個月獲利超越2024全年水準，今年有望憑藉拓展新業務、提升契作比例提升獲利水準，延續成長動能。

元進莊董事長吳政憲表示，元進莊以特色家禽調理食品為核心，產品線由主力油醉雞，延伸至舒肥雞胸肉、客製化烤雞、多款湯品及滴雞精等高附加價值品項。

通路布局方面，吳政憲表示，元進莊切入多家大型零售通路，去年各通路約有8~12%成長，並同時深耕連鎖餐飲、團膳與 OEM／ODM 客戶，橫跨 B2C 與 B2B 市場。今年特別著重在企業團膳與空廚等新市場，以及瞄準高端市場，如郵輪、遊艇等24小時銷售的高端消費渠道，提升獲利水準。

元進莊計畫提升契作土雞比例，元進莊副總吳佳旻表示， 2025年契作比例55%，預期年底前將補足至85%，藉此穩定並擴大全聯等主要通路的生鮮禽肉供應量，同時降低原料價格波動風險。

在產能利用率方面，吳佳旻表示，目前加工廠產能利用率75%，年屠宰量420萬羽，透過增加契作比例與自動化發展，期望能提升至530萬羽，整體產能可再提升25%。

元進莊表示，公司營運採「契作、電宰加工、食品調理、冷鏈物流至通路銷售」的一條龍經營模式，是國內少數能全面掌握上中下游關鍵環節的家禽食品業者。

展望未來，元進莊將持續擴大其他調理食品布局、深化零售與餐飲通路滲透率，並透過智慧養殖與製程優化，進一步強化成本結構與供應穩定度。

元進莊2025年前11月自結營收22.12 億元，毛利率 15.2%，稅後純益1億元，每股純益 2.59 元。