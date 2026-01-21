天能綠電上櫃審議過關 售電業務持續放大、動能穩健提升

快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
天能綠電獲櫃買中心正式審議通過股票上櫃申請案。天能綠電董事長廖福生（右三）、總經理唐亞聖（右四）率領經營團隊，展現公司營運實力與發展策略獲資本市場高度肯定。圖／天能綠電提供
雲豹能源旗下售電子公司天能綠電20日獲櫃買中心正式審議通過股票上櫃申請案。在企業綠電需求持續升溫、售電市場快速擴大的產業趨勢下，天能綠電自2025年6月掛牌興櫃以來，持續深化再生能源售電與綠電憑證等核心業務布局，營運表現穩健成長。

隨著企業淨零轉型腳步加快，半導體、人工智慧（AI）運算及高科技製造產業用電需求快速攀升，帶動國內綠電市場需求明顯放大。

天能綠電近年營運規模持續擴張，113年度營收達10.24億元，稅後純益2521.5萬元，每股純益5.56元；去年全年營收進一步推升至22.85億元，年增123%，前三季稅後純益為4937.8萬元，顯示在高耗能、高穩定度用電需求推動下，售電業務量體持續放大。

天能綠電總經理唐亞聖表示，隨著企業對綠電需求快速攀升，特別是半導體與AI相關產業對長期、穩定綠電供應的需求日益明確，加上碳管理與永續揭露趨勢持續深化，天能綠電長期深耕再生能源售電與相關服務，已建立完整的營運模式與多元客戶基礎。

在實際營運成果方面，天能綠電持續強化售電平台競爭力與綠電轉供能力，客戶結構橫跨半導體、光電材料、PCB、化學原材料、資訊服務及金融保險等關鍵產業，其中高科技製造與資料運算相關客戶用電規模持續放大。依據經濟部能源署「2025年售電月報」統計，天能綠電2025年綠電交易量近4.2億度，穩居國內民營售電業第一。

展望未來，天能綠電將持續深化綠電轉供服務，並積極拓展碳管理與永續顧問等高附加價值解決方案，協助企業客戶因應AI發展與供應鏈減碳壓力，強化ESG表現並銜接國際減碳趨勢，進一步推升企業綠色競爭力，攜手打造具韌性的全球永續經濟體系。

元進莊22日登錄興櫃、參考價每股55元 將拓展新業務、提升契作比例

家禽調理食品加工廠元進莊（7895）預計22日登錄興櫃交易，參考價為每股55元。2025年前11個月獲利超越2024全年...

振宇五金展店 優化門市品類

振宇五金（2947）表示，雖外部房市環境處調整期，但看好生活五金、防災備品與日常修繕需求具備長期剛性，將以「展店擴張、數...

股王信驊目標價喊到1萬元 這家外資看到什麼？

外資里昂證券最新報告指出，股王信驊有望切入新客戶，且新產品AST2700將被率先用於輝達Rubin Ultra，加上一般...

元大期2025年EPS 8.45元

元大期貨（6023）去年初步結算稅後純益26.5億元，年成長23%，寫下歷史獲利新高，每股純益（EPS）8.45元，展望...

艾訊推新品 2026年EPS拚逾6元

工業電腦廠艾訊（3088）強攻工業自動化市場，昨（20）日宣布推出新一代無風扇嵌入式系統「eBOX100B」搶市，為後市...

碩禾去年12月EPS -0.33元 虧損收斂

太陽能導電漿大廠碩禾（3691）近期股價波動劇烈，被列為警示股，昨（20）日依規定公告自結數。2025年12月歸屬母公司...

