天能綠電上櫃審議過關 售電業務持續放大、動能穩健提升

雲豹能源旗下售電子公司天能綠電20日獲櫃買中心正式審議通過股票上櫃申請案。在企業綠電需求持續升溫、售電市場快速擴大的產業趨勢下，天能綠電自2025年6月掛牌興櫃以來，持續深化再生能源售電與綠電憑證等核心業務布局，營運表現穩健成長。

隨著企業淨零轉型腳步加快，半導體、人工智慧（AI）運算及高科技製造產業用電需求快速攀升，帶動國內綠電市場需求明顯放大。

天能綠電近年營運規模持續擴張，113年度營收達10.24億元，稅後純益2521.5萬元，每股純益5.56元；去年全年營收進一步推升至22.85億元，年增123%，前三季稅後純益為4937.8萬元，顯示在高耗能、高穩定度用電需求推動下，售電業務量體持續放大。

天能綠電總經理唐亞聖表示，隨著企業對綠電需求快速攀升，特別是半導體與AI相關產業對長期、穩定綠電供應的需求日益明確，加上碳管理與永續揭露趨勢持續深化，天能綠電長期深耕再生能源售電與相關服務，已建立完整的營運模式與多元客戶基礎。

在實際營運成果方面，天能綠電持續強化售電平台競爭力與綠電轉供能力，客戶結構橫跨半導體、光電材料、PCB、化學原材料、資訊服務及金融保險等關鍵產業，其中高科技製造與資料運算相關客戶用電規模持續放大。依據經濟部能源署「2025年售電月報」統計，天能綠電2025年綠電交易量近4.2億度，穩居國內民營售電業第一。

展望未來，天能綠電將持續深化綠電轉供服務，並積極拓展碳管理與永續顧問等高附加價值解決方案，協助企業客戶因應AI發展與供應鏈減碳壓力，強化ESG表現並銜接國際減碳趨勢，進一步推升企業綠色競爭力，攜手打造具韌性的全球永續經濟體系。