問鼎觀光股王　饗賓1/23興櫃認購價300元

經營饗食天堂、饗饗等吃到飽品牌的饗賓餐飲集團預計於1月23日登錄興櫃，認購價格為每股300元，問鼎觀光股王。目前全品牌在台據點達99家，預計今年將新增15至20家分店，2028年營收目標上看200億元。

饗賓餐飲集團預計於1月23日登錄興櫃，認購價格為每股300元，問鼎餐飲股王；觀察今天盤面，目前觀光股王為王品，股價220元，其次依序為豆府211元，晶華190元、八方雲集182元，瓦城175元、雄獅170元、漢來美食163元。

營運規模方面，饗賓集團旗下有12個餐飲品牌，全台據點達99家，品牌布局橫跨「百匯」與「單點」兩大餐飲型態。包含饗A Joy 1家、饗饗2家、旭集7家、饗食天堂12家、果然匯6家、開飯川食堂32家、饗泰多18家、真珠10家等。

饗賓集團合併營收自2021年近新台幣37億元，至2025年逾117億元，4年內成長超過3倍。饗賓自結2025年營收117.09億元，年增10.65%，自結2025年前11月稅後純益6.85億元，每股稅後盈餘11.63元。

此外，饗賓集團於2023至2025年間來客數提升23%，營收成長32%，2025 年來客數突破1155萬人次，會員數超過335萬人，會員營收貢獻占比達65%。

針對集團長期計畫，總經理陳毅航表示，饗賓集團2028年營收目標200億元，達標後就會評估走出海外，2035年要成為世界級餐飲企業。

饗賓集團表示，積極打造「餐飲IT企業」，建置食安檢驗室、青埔中央廚房與嘉義食材中心，目前正職員工超過4200人，占比達85%，平均年資超過3.5年，並訂下2027年挑戰店經營者年薪200萬元、員工平均年薪60萬元的目標。

展望未來，饗賓表示，今年將新增15至20家門市，未來目標成為「餐飲業的LV」，通路布局涵蓋北、中、南及東台灣等全台指標性商場。