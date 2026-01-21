股王信驊目標價喊到1萬元 這家外資看到什麼？

外資里昂證券最新報告指出，股王信驊（5274）有望切入新客戶，且新產品AST2700將被率先用於輝達Rubin Ultra，加上一般伺服器展望樂觀，因此重申「優於大盤」評等，並將目標價從7,500元上調至10,000元，調幅33%，為目前外資圈中最高，顯示對後續營運展望樂觀。

統計目前外資圈對信驊看法，摩根士丹利（大摩）給予7,500元，高盛7,300元，摩根大通（小摩）7,200元。

里昂指出，信驊將首次獲得某大客戶關鍵專案，並於2027年開始量產，推動其解決方案在各大AI加速器平台獲得更廣泛應用。

輝達部分，里昂表示，預期輝達Rubin平台2026年仍採用信驊AST2600，AST2700將於2027年率先應用於Rubin Ultra，進一步優化產品組合。且觀察到信驊對供應商海外廠區電子級玻璃纖維布進行認證，完成後預計供應能力將大幅提升，以應對BMC的強勁需求。

一般伺服器方面，里昂表示，強化學習及其他輔助性AI任務正部分從AI伺服器轉移到一般伺服器，以提高效率，帶動雲端服務供應商（CSP）對一般伺服器的需求強勁。此外，持續進行的CPU換機潮也支撐需求，由AI帶動的儲存需求增長，將創造另一結構性機會。

AI伺服器與一般伺服器需求持續，及載板供應改善支持，里昂預期2026年第1季BMC強勁動能將持續。

里昂指出，為反映BT載板供應改善與總潛在市場（TAM）擴大，將信驊2026年、2027年EPS預測調升13%與17%。並將推估期間從2026年推移至2026下半年至2027上半年，基於上述理由，將目標價上調至10,000元。