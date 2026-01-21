快訊

川普對歐關稅威脅 美股道瓊大跌870點、台積電ADR挫逾4%

美願與歐磋商格陵蘭 川普撂話：沒回頭路

大江營運拚重返成長

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

大江生醫（8436）全力推進全球四大市場，營運動能回溫。董事長林詠翔表示，公司已成功打入十多家年營收超過10億美元的全球性客戶，隨著歐美市場持續擴張，中國市場走出內捲、日本市場取得突破，營運可望重回成長軌道。

回顧2025年，林詠翔表示，大江因調整與汰除不適合的業務，營收短期承壓，但獲利結構已趨於健康。隨著新技術、新產線與新市場布局逐步到位，中國、歐、美、東南亞等市場均呈現正向發展，營運已逐漸回到穩定成長軌道，後續成長幅度則視部分仍在推進中的大型合作案是否如期落地而定。

林詠翔指出，四大市場齊步向前的關鍵，主要歸功於產品與技術差異化策略逐步發酵。針對歐美市場，大江已成功切入十多家國際級客戶，其中已有二至三家由區域市場供應進一步擴展至全球市場。美國新產線已完成布局並投入運作，將為後續成長挹注新動能；歐洲除既有客戶深化合作外，也有新的大型客戶持續進場，合作規模逐步放大。

大江生醫曾在2019年進入營運高峰，當時營收達95.6億元。林詠翔表示，當時同一時間市場競爭開始加劇，疫情爆發後，跨國協作幾乎停擺，全球團隊出現明顯「斷線」狀況，進入中國市場甚至需隔離21天，在隔離成本與高度不確定性下，組織運作與決策效率明顯下滑。

市場 大江生醫 營收

延伸閱讀

俄中高層級大型合作案 預計今年首度公開「史達林與毛澤東通信」

銷量4年大減近60%、據點縮減　Porsche對中國消費者而言不具吸引力了？

加中達關稅協議 曾厚仁：台灣才是加拿大經貿好藥方

大陸保時捷銷量 近4年大減近60%

相關新聞

股王信驊目標價喊到1萬元 這家外資看到什麼？

外資里昂證券最新報告指出，股王信驊有望切入新客戶，且新產品AST2700將被率先用於輝達Rubin Ultra，加上一般...

振宇五金展店 優化門市品類

振宇五金（2947）表示，雖外部房市環境處調整期，但看好生活五金、防災備品與日常修繕需求具備長期剛性，將以「展店擴張、數...

元大期2025年EPS 8.45元

元大期貨（6023）去年初步結算稅後純益26.5億元，年成長23%，寫下歷史獲利新高，每股純益（EPS）8.45元，展望...

艾訊推新品 2026年EPS拚逾6元

工業電腦廠艾訊（3088）強攻工業自動化市場，昨（20）日宣布推出新一代無風扇嵌入式系統「eBOX100B」搶市，為後市...

碩禾去年12月EPS -0.33元 虧損收斂

太陽能導電漿大廠碩禾（3691）近期股價波動劇烈，被列為警示股，昨（20）日依規定公告自結數。2025年12月歸屬母公司...

雙鴻斥資2.5億 參與濱川私募

散熱模組廠雙鴻（3324）昨（20）日公告以每股43元取得濱川私募普通股共5,930張，交易總金額2.54億元；累計雙鴻...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。