大江生醫（8436）全力推進全球四大市場，營運動能回溫。董事長林詠翔表示，公司已成功打入十多家年營收超過10億美元的全球性客戶，隨著歐美市場持續擴張，中國市場走出內捲、日本市場取得突破，營運可望重回成長軌道。

回顧2025年，林詠翔表示，大江因調整與汰除不適合的業務，營收短期承壓，但獲利結構已趨於健康。隨著新技術、新產線與新市場布局逐步到位，中國、歐、美、東南亞等市場均呈現正向發展，營運已逐漸回到穩定成長軌道，後續成長幅度則視部分仍在推進中的大型合作案是否如期落地而定。

林詠翔指出，四大市場齊步向前的關鍵，主要歸功於產品與技術差異化策略逐步發酵。針對歐美市場，大江已成功切入十多家國際級客戶，其中已有二至三家由區域市場供應進一步擴展至全球市場。美國新產線已完成布局並投入運作，將為後續成長挹注新動能；歐洲除既有客戶深化合作外，也有新的大型客戶持續進場，合作規模逐步放大。

大江生醫曾在2019年進入營運高峰，當時營收達95.6億元。林詠翔表示，當時同一時間市場競爭開始加劇，疫情爆發後，跨國協作幾乎停擺，全球團隊出現明顯「斷線」狀況，進入中國市場甚至需隔離21天，在隔離成本與高度不確定性下，組織運作與決策效率明顯下滑。