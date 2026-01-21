億而得明上櫃 展望正向

全球嵌入式非揮發性記憶體（eNVM）矽智財（IP）廠億而得（6423）將於22日由創新板轉上櫃，隨著成熟製程晶圓價格回升、產線稼動率轉強，公司看好2026年營運表現可望優於2025年，市場關注其市占率與獲利結構變化。

億而得憑藉深厚嵌入式記憶體矽智財（IP）技術實力與完整生態系規模，穩坐邏輯製程多次寫入eNVM技術領先者地位。電子產品朝微小化與SoC高度整合發展，晶片設計複雜度持續提升，IC設計公司與晶圓廠愈加仰賴IP方案來縮短產品開發與量產時程，億而得近年在權利金收入快速放大的帶動下，營收結構持續優化，權利金占比穩定維持在七成以上，展現典型「輕資本、高毛利、高續約率」的IP公司體質。

法人指出，隨著客戶量產規模擴大與全球出貨量持續攀升，億而得權利金收入具備長期可預測的階梯式成長動能，2024年度權利金占總營收比重已高達77%，顯見公司仍在正向且穩定的軌道上前進。

應用布局方面，億而得產品已廣泛導入快充、PD電源管理、智慧家電、行動裝置、車用IC等領域。隨著USB Type-C、PD快充、車用電子與智慧電表市場快速成長，對高可靠度、可重複寫入的eNVM需求明顯升溫，也同步推升億而得權利金收入動能。

因應未來高成長市場，億而得亦持續將產品重心由傳統一次性寫入架構，升級至可多次更新的高階記憶體解決方案，以滿足車用、工業控制、網通與高階消費性電子長期韌體更新需求。隨著AIoT、邊緣運算、穿戴裝置與智慧化設備快速普及，幾乎所有終端裝置皆需內建參數記憶體與韌體更新能力，使eNVM成為跨產業不可或缺的關鍵元件。

調研機構ArstaResearch報告指出，全球eNVM市場於2025年至2031年間年複合成長率可望維持約10%，成為半導體產業中穩定擴張的利基型市場。