櫃買挺新創 前進高雄

櫃買中心長期深耕扶植新創企業，為打造台灣成為「亞洲資產管理中心」的重要基礎工程，今年首度與高雄市政府經濟發展局及誠研創新公司攜手合作，共同舉辦第三屆「2026 高雄創業投資DEMO DAY ｜ TPEx創櫃募資」活動，以加速高雄地區潛力新創企業獲投資人青睞。

「高雄創業投資DEMO DAY」自2024年開始辦理，迄今已累積對高雄新創團體的完整扶植經驗，首屆DEMO DAY入選10家團隊已於一年內完成募資，累計金額突破2億元，並促成多項付費PoC與研發型合作；去年第二屆活動亦協助高雄在地綠色循環經濟與科技團隊成功對接投資人與關鍵客戶，取得逾千萬元融資並進入PoB商業實證階段，展現高雄承接資本與產業資源的成熟條件。

此外，「2026 高雄創業投資DEMO DAY ｜ TPEx創櫃募資」活動將提供參加團隊進入密集輔導與準備，由高雄地區新創基地營運團隊-誠研創新公司、產業與財務等專業顧問協助，進行商業計畫書（BP）優化與募資策略調整外，亦將結合櫃買中心創櫃板資源，期將資本市場制度資源導入地方創業體系，協助具潛力企業加速與資本市場接軌，讓創業不只停留在計畫書，而是真正站上資本市場的舞台。

櫃買中心表示，3月27日最終將遴選八組團隊站上DEMO DAY舞台，與投資人及產業夥伴面對面洽談，活動現場也將邀請興櫃、上櫃等企業參與，為後續投資與合作開啟實質機會。

2026年活動已正式開放報名，至1月26日受理截止，邀請已準備好接受投資市場檢驗的新創與成長型企業參與。即刻掃描圖片QR Code，或搜尋關鍵字「2026 高雄創業投資 DEMO DAY」，掌握與資本接軌的關鍵機會。