艾訊推新品 2026年EPS拚逾6元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

工業電腦廠艾訊（3088）強攻工業自動化市場，昨（20）日宣布推出新一代無風扇嵌入式系統「eBOX100B」搶市，為後市增添柴火，新品效益加上北美市場成長助攻下，法人看好艾訊今年營收有機會年增雙位數百分比，獲利年增率可達四成，EPS超過6元。

艾訊表示，新一代無風扇嵌入式系統eBOX100B搭載英特爾N150（Twin Lake）處理器，內建8GB LPDDR5記憶體，在小巧節能的設計中，提供高效能運算專為工廠自動化、物聯網資料蒐集、能源管理與邊緣控制器部署而設計。

艾訊對今年上半年展望正向，看好業績掌握度高，包括自動化、網通及零售應用皆有諸多大型專案出貨，尤其看好北美市場今年成長性，主因自動化需求持續強勁，加上網通專案開始拉貨所貢獻；歐洲則因復甦較為緩慢，估大致與2025年持平；至於亞洲及其他地區則預計有雙位數以上成長。

此外，艾訊子公司博辰科技接獲台灣零售大型專案，預計2025至2027年出貨量都有機會維持高成長，韓國則有數位看板大型專案挹注。

法人表示，目前美國關稅政策尚未針對工業電腦產品課徵關稅，先前市場疑慮已逐步消除，加上在美國製造需求升溫下，自動化及網通等業務相對受惠。

載板股價狂飆！欣興自結去年12月淨利11.85億元 南電賺5.44億元

元大期去年獲利再創歷史新高 今年EPS有機會挑戰10元

工地搭帳棚1人1戶還加裝門簾 移民署破泰國非法仲介集團

獨／百億美元國家融資保證將成軍 國發會將邀九大行庫組「國家隊」

