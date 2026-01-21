奧義賽博競拍 底價70.31元

台灣首家AI原生資安軟體指標股奧義賽博-KY（7823）進軍創新板，配合上市前公開承銷作業，將於今（21）日至 23日展開競價拍賣，競拍張數共1,580張，競拍底價70.31元，暫定承銷價90元，預計2月5日掛牌。

奧義賽博為國內少數具備國際級研發實力與市場能見度的資安原廠，2025年迎來營運關鍵轉折，隨規模經濟效益發酵，法人預期2025年第4季可望單季獲利，開啟獲利成長黃金期。

奧義賽博採訂閱制（SaaS）營運模式，目前訂閱制收入占比達90%，客戶續約率長期維持90%以上，建立穩健的經常性收入結構。

2025年第3季底遞延收入年增42%，代表已收取現金但尚未認列之營收持續成長，營運能見度與現金流基礎更具延展性。帳上現金5.19億元、維持零負債，資金運用紀律與現金流效率傲視同業。