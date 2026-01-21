碩禾去年12月EPS -0.33元 虧損收斂

快訊

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

太陽能導電漿大廠碩禾（3691）近期股價波動劇烈，被列為警示股，昨（20）日依規定公告自結數。2025年12月歸屬母公司業主淨損3,000萬元，單月每股虧損0.33元，較前年同期每股虧損1.29元已大幅收斂。

碩禾因擁AI轉型以及美國設廠雙題材，近期股價漲勢兇猛，從起漲低點75.2元飆漲到125.5元，波段漲幅超過六成，成台股盤面焦點。

據悉，碩禾旗下華旭先進透過轉投資碩通，目前切入AI伺服器水冷與散熱零組件供應鏈，主要供貨軟硬管、CDU、水冷散熱零件等，相關訂單逐季成長，成為旗下發展速度最快的業務。

碩通與多家國際大廠合作，包括許多台系重量級代工廠以及國內散熱雙雄，加上去年取得Parker Hannifin Corporation零組件代理權，將水冷快接頭與高附加價值零組件供應鏈的版圖補齊。

