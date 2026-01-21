璟德2025年EPS 9.42元

快訊

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

無線通訊整合元件與模組業者璟德電子（3152）昨（20）日公布2025年每股純益9.42元，董事會通過每股配發4.02元現金股利，並通過現金減資3億元，每股發還4.34680553元現金，小股東將收到近8.37元股利及減資紅包。

璟德近年積極布局寬頻基礎建設、航太、低軌衛星、醫療用及半導體測試等其他應用，積極提升營運表現。

璟德2025年第4季營收3.46億元，毛利率43.9%，高於上季40.1%，營業利益0.63億元，季減11.3%，稅後純益0.83億元，季增6.4%，每股純益1.2元。2025年營收14.26億元，年減15.6%，毛利率42.99%，低於2024年的45.3%，營業利益2.76億元，年減40.5%，受惠處分新竹湖口土地及建物帶來處分利益約5.7億元，稅後純益6.5億元，年增51.5%，每股純益9.42元。

璟德董事會通過每股配發4.02元現金股利，將發出2.77億元，以及配合公司營運發展，提升經營績效及每股獲利，辦理現金減資3億元，退還股東股款，減資比率為43.4680553%，每股將發還4.34680553元現金，減資前股本為6.9億元，減資後股本為3.9億元，預計4月8日舉行股東會表決議案。

近年璟德營運受到中國大陸市場「內捲」激烈競爭影響，持續優化產品組合，提升特殊產品。璟德表示，積極發展寬頻基礎建設、航太、低軌衛星、醫療用及半導體測試等其他應用，降低大陸市場比重，審慎樂觀看待2026年，無線網路及其他應用都可望有顯著成長。

璟德去年前3季特別應用貢獻營收占比43%，低軌衛星部分持續與數家廠商開發送樣及合作驗證，預計2026年至2027年看到結果，AI驅動手機及電腦需求，可望有正面幫助，持續與夥伴合作開發AI眼鏡，已經有Design in，未來可望看到出貨。

璟德表示，預估今年 WiFi 7、8會看到比較顯著的成長貢獻，特殊應用的寬頻、物聯網、基礎建設及國防可望有顯著成長，手機部分持平或者微幅成長，未來6G世代使用更多頻段，使用LTCC（低溫共燒陶瓷）元件也會增加。

減資 股東會

相關新聞

股王信驊目標價喊到1萬元 這家外資看到什麼？

外資里昂證券最新報告指出，股王信驊有望切入新客戶，且新產品AST2700將被率先用於輝達Rubin Ultra，加上一般...

振宇五金展店 優化門市品類

振宇五金（2947）表示，雖外部房市環境處調整期，但看好生活五金、防災備品與日常修繕需求具備長期剛性，將以「展店擴張、數...

元大期2025年EPS 8.45元

元大期貨（6023）去年初步結算稅後純益26.5億元，年成長23%，寫下歷史獲利新高，每股純益（EPS）8.45元，展望...

艾訊推新品 2026年EPS拚逾6元

工業電腦廠艾訊（3088）強攻工業自動化市場，昨（20）日宣布推出新一代無風扇嵌入式系統「eBOX100B」搶市，為後市...

碩禾去年12月EPS -0.33元 虧損收斂

太陽能導電漿大廠碩禾（3691）近期股價波動劇烈，被列為警示股，昨（20）日依規定公告自結數。2025年12月歸屬母公司...

雙鴻斥資2.5億 參與濱川私募

散熱模組廠雙鴻（3324）昨（20）日公告以每股43元取得濱川私募普通股共5,930張，交易總金額2.54億元；累計雙鴻...

