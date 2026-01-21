璟德2025年EPS 9.42元

無線通訊整合元件與模組業者璟德電子（3152）昨（20）日公布2025年每股純益9.42元，董事會通過每股配發4.02元現金股利，並通過現金減資3億元，每股發還4.34680553元現金，小股東將收到近8.37元股利及減資紅包。

璟德近年積極布局寬頻基礎建設、航太、低軌衛星、醫療用及半導體測試等其他應用，積極提升營運表現。

璟德2025年第4季營收3.46億元，毛利率43.9%，高於上季40.1%，營業利益0.63億元，季減11.3%，稅後純益0.83億元，季增6.4%，每股純益1.2元。2025年營收14.26億元，年減15.6%，毛利率42.99%，低於2024年的45.3%，營業利益2.76億元，年減40.5%，受惠處分新竹湖口土地及建物帶來處分利益約5.7億元，稅後純益6.5億元，年增51.5%，每股純益9.42元。

璟德董事會通過每股配發4.02元現金股利，將發出2.77億元，以及配合公司營運發展，提升經營績效及每股獲利，辦理現金減資3億元，退還股東股款，減資比率為43.4680553%，每股將發還4.34680553元現金，減資前股本為6.9億元，減資後股本為3.9億元，預計4月8日舉行股東會表決議案。

近年璟德營運受到中國大陸市場「內捲」激烈競爭影響，持續優化產品組合，提升特殊產品。璟德表示，積極發展寬頻基礎建設、航太、低軌衛星、醫療用及半導體測試等其他應用，降低大陸市場比重，審慎樂觀看待2026年，無線網路及其他應用都可望有顯著成長。

璟德去年前3季特別應用貢獻營收占比43%，低軌衛星部分持續與數家廠商開發送樣及合作驗證，預計2026年至2027年看到結果，AI驅動手機及電腦需求，可望有正面幫助，持續與夥伴合作開發AI眼鏡，已經有Design in，未來可望看到出貨。

璟德表示，預估今年 WiFi 7、8會看到比較顯著的成長貢獻，特殊應用的寬頻、物聯網、基礎建設及國防可望有顯著成長，手機部分持平或者微幅成長，未來6G世代使用更多頻段，使用LTCC（低溫共燒陶瓷）元件也會增加。