振宇五金展店 優化門市品類

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

振宇五金（2947）表示，雖外部房市環境處調整期，但看好生活五金、防災備品與日常修繕需求具備長期剛性，將以「展店擴張、數位轉型與會員經營」三大主軸推進，2026年開年即展現展店行動力，朝百店目標持續前進。

振宇五金表示，近期消費環境仍受到房市降溫影響，維修與裝修市場成長動能相對趨緩，未來持續透過穩定展店節奏、通路效率優化及社區型門市深耕策略，累積營運規模與服務密度優勢，期望全年營收仍維持正向成長表現。

振宇五金持續推進全台展店計畫，2026年首家新門市將於2月7日於台南東區商圈開幕，全台門市數將達92間，為台南地區第八間門市，未來穩健朝「2026百店達陣」目標邁進。

商品結構方面，振宇五金持續優化門市品類配置，以提升單店效益與客群覆蓋率。

公司指出，除既有的水電材料、機械手工具與居家用品外，新年度將陸續增加汽車百貨及紡織類商品品牌。

