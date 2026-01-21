皇將擬建韓國研發基地

皇將（4744）昨（20）日宣布與京畿經濟自由區管理廳正式簽署投資備忘錄，推進全球化布局。

皇將表示，京畿經濟自由區位置優越，適合建立先進製造與研發基地，公司有意願做進一步投資，作為深耕韓國、放眼全世界的重要基地。

皇將董事長林靜宜表示，此次投資備忘錄的簽署對皇將全球布局具有關鍵意義。公司計劃以昌誠軟膠囊既有技術與營運基礎為核心，投資建置生技保健與製藥用軟膠囊設備、製藥生產與包裝設備等先進製造產線，並同步設立研發（R&D）中心及測試與驗證設施，進一步結合韓國在先進製造、材料與工程技術方面的產業優勢，全面強化產品開發、製程優化與國際法規驗證能量，為全球客戶提供更即時且高品質的解決方案。未來該基地除服務韓國市場外，亦將成為支援亞洲及其他海外市場的重要製造與技術樞紐。

皇將進一步表示，透過此次投資布局，皇將不僅可強化在韓國及東北亞市場的在地化服務與即時支援能力，也將加速串聯京畿道及周邊包括平澤、華城、安山、水原等地區既有生技與醫療器材產業能量，吸引相關零組件、材料與系統廠商共聚發展，逐步擴大研發與製造人才需求，為區域產業升級與地方經濟注入長期成長動能。