快訊

川普對歐關稅威脅 美股道瓊大跌870點、台積電ADR挫逾4%

美願與歐磋商格陵蘭 川普撂話：沒回頭路

皇將擬建韓國研發基地

經濟日報／ 記者嚴雅芳宋健生／台北、台中報導

皇將（4744）昨（20）日宣布與京畿經濟自由區管理廳正式簽署投資備忘錄，推進全球化布局。

皇將表示，京畿經濟自由區位置優越，適合建立先進製造與研發基地，公司有意願做進一步投資，作為深耕韓國、放眼全世界的重要基地。

皇將董事長林靜宜表示，此次投資備忘錄的簽署對皇將全球布局具有關鍵意義。公司計劃以昌誠軟膠囊既有技術與營運基礎為核心，投資建置生技保健與製藥用軟膠囊設備、製藥生產與包裝設備等先進製造產線，並同步設立研發（R&D）中心及測試與驗證設施，進一步結合韓國在先進製造、材料與工程技術方面的產業優勢，全面強化產品開發、製程優化與國際法規驗證能量，為全球客戶提供更即時且高品質的解決方案。未來該基地除服務韓國市場外，亦將成為支援亞洲及其他海外市場的重要製造與技術樞紐。

皇將進一步表示，透過此次投資布局，皇將不僅可強化在韓國及東北亞市場的在地化服務與即時支援能力，也將加速串聯京畿道及周邊包括平澤、華城、安山、水原等地區既有生技與醫療器材產業能量，吸引相關零組件、材料與系統廠商共聚發展，逐步擴大研發與製造人才需求，為區域產業升級與地方經濟注入長期成長動能。

皇將 韓國

延伸閱讀

答案揭曉！《棕色塵埃2》德國版遭和諧 越南版自Google Play商店下架

《文森佐》羅喆病逝3年了！金高銀現身樹葬地 「我會再來的」悼念亡友

日本成田機場中國大陸航線降溫 台灣線成長1成

台美關稅達共識 學者：台灣打開機會之門關鍵時刻

相關新聞

股王信驊目標價喊到1萬元 這家外資看到什麼？

外資里昂證券最新報告指出，股王信驊有望切入新客戶，且新產品AST2700將被率先用於輝達Rubin Ultra，加上一般...

振宇五金展店 優化門市品類

振宇五金（2947）表示，雖外部房市環境處調整期，但看好生活五金、防災備品與日常修繕需求具備長期剛性，將以「展店擴張、數...

元大期2025年EPS 8.45元

元大期貨（6023）去年初步結算稅後純益26.5億元，年成長23%，寫下歷史獲利新高，每股純益（EPS）8.45元，展望...

艾訊推新品 2026年EPS拚逾6元

工業電腦廠艾訊（3088）強攻工業自動化市場，昨（20）日宣布推出新一代無風扇嵌入式系統「eBOX100B」搶市，為後市...

碩禾去年12月EPS -0.33元 虧損收斂

太陽能導電漿大廠碩禾（3691）近期股價波動劇烈，被列為警示股，昨（20）日依規定公告自結數。2025年12月歸屬母公司...

雙鴻斥資2.5億 參與濱川私募

散熱模組廠雙鴻（3324）昨（20）日公告以每股43元取得濱川私募普通股共5,930張，交易總金額2.54億元；累計雙鴻...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。