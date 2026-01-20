璟德發股利及減資紅包 股東每股可領近8.37元現金

快訊

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

無線通訊整合元件與模組業者璟德（3152）電子公布2025年每股純益9.42元，更宣布將每股配發4.02元現金股利，加上現金減資，每股發還4.34680553元現金，總計股東每股將收到近8.37元股利及減資紅包。

璟德董事會通過每股配發4.02元現金股利，將發出2.77億元，盈餘分配率31.36%，璟德20日下跌2.5元，收163.5元，現金殖利率2.46%。

此外，璟德董事會通過減資，為配合公司未來營運發展，提升經營績效及每股獲利，擬辦理現金減資，退還股東股款。

璟德減資金額為3億元，減資比例為43.4680553%，每股將發還4.34680553元現金，減資前股本為6.9億元，減資後股本為3.9億元，預計4月8日舉行股東會

近年璟德積極布局寬頻基礎建設、航太、低軌衛星、醫療用及半導體測試等其他應用，降低大陸市場比重，審慎樂觀看待2026年，無線網路及其他應用都可望有顯著成長。

璟德2025年前3季特別應用貢獻營收已經來到43%，低軌衛星部分持續與數家廠商開發送樣及合作驗證，預計2026年至2027年看到正面的結果，AI驅動手機及電腦需求，可望有正面幫助，持續與夥伴合作開發AI眼鏡，已經有Design in，未來可望看到出貨。

展望2026年，璟德表示， WiFi 7、8會看到比較顯著的成長貢獻，特殊應用的寬頻、物聯網、基礎建設及國防可望有顯著成長，手機部分則維持或者微幅成長，未來6G世代使用更多頻段，使用的LTCC（低溫共燒陶瓷）元件也會增加。

