快訊

畫面曝光！台南五妃街、西門路口再現天坑 在地人：2年內3度塌陷

對完安心放寒假！115學測正式落幕 大考中心公布各科完整試題與解答

最強年終獎勵？董座霸氣撒近10億 加碼再送160名員工「每人一間房」

雙鴻取得濱川私募股 累計持股數近萬張

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

散熱模組廠雙鴻（3324）20日公告以每股43元取得濱川（1569）私募普通股共5,930張，交易總金額達2.54億元；累計雙鴻目前已持有濱川9,930張股票，持股比例為6.8%。

雙鴻公告指出參與私募股目的為長期投資。法人認為，濱川為機殼、機構件廠，能與雙鴻在產業供應鏈形成互補，雙方透過資本合作，後續有望共同搶進AI市場商機。

雙鴻去年12月營收28.22億元，月增12.5%、年增107.5%，單月營收連續4個月創新高，業績表現亮眼；累計去年度營收232.8億元，年增47.6%，創歷史新高。

雙鴻去年第4季營收75.94億元，季增27.5%、年增84.1%，其中，伺服器相關散熱業務的單季營收占單季度整體營收比重高達72%，而水冷相關業務營收占比則超過50%，一舉推升第4季營收創新高。

營收 雙鴻

延伸閱讀

全民權證／富世達 兩檔風光

黃仁勳曝「Rubin不用冷水機組」衝擊散熱股 大摩建議逢低買進四檔個股

奇鋐、雙鴻 權證四檔帶勁

黃仁勳CES一席話讓這些散熱股大跌 但廣運挾多題材逆勢漲

相關新聞

「轉機股」中探針吸引外資與自營商大舉鎖碼 股價強勢表態

積極耕耘半導體產業應用的中探針（6217），除了RA實驗室客戶外，也拓展至車用市場，法人更預期2026年半導體測試針營收...

金山電去年11月 EPS 0.21元 AI 需求上揚

鋁質電容廠金山電（8042）昨（19）日應主管機關要求，公告自結去年11月獲利2,700萬元，年增108%，每股純益0....

科建登興櫃 首日漲六倍

科建（7886）昨（19）日以每股參考價25元登錄興櫃，受惠搭上AI半導體與新太空經濟雙題材，盤中最高衝上202元，終場...

昕奇雲端2025年 EPS 4.04元

雲端服務廠昕奇雲端（7747）去年自結財報出爐，歸屬母公司淨利首度突破1億元，全年每股純益4.04元。展望本季，昕奇雲端...

益材科技1月23日登興櫃

鋁合金、碳纖維高壓氣瓶製造商益材科技（7879）預計於23日登錄興櫃，攻航太、工業氣體市場，並切入全球衛星和國家太空供應...

吉晟生、嘉正簽訂 MOU

興櫃生技股吉晟生（7762）昨（19）日公告，與嘉正生技簽訂合作備忘錄（MOU），擬加速落實台灣首創抗體放射複合體（AR...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。