雙鴻取得濱川私募股 累計持股數近萬張
散熱模組廠雙鴻（3324）20日公告以每股43元取得濱川（1569）私募普通股共5,930張，交易總金額達2.54億元；累計雙鴻目前已持有濱川9,930張股票，持股比例為6.8%。
雙鴻公告指出參與私募股目的為長期投資。法人認為，濱川為機殼、機構件廠，能與雙鴻在產業供應鏈形成互補，雙方透過資本合作，後續有望共同搶進AI市場商機。
雙鴻去年12月營收28.22億元，月增12.5%、年增107.5%，單月營收連續4個月創新高，業績表現亮眼；累計去年度營收232.8億元，年增47.6%，創歷史新高。
雙鴻去年第4季營收75.94億元，季增27.5%、年增84.1%，其中，伺服器相關散熱業務的單季營收占單季度整體營收比重高達72%，而水冷相關業務營收占比則超過50%，一舉推升第4季營收創新高。
