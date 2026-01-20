快訊

智崴21日暫停交易 市場猜測與投資併購有關

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

體感娛樂設備龍頭智崴（5263）20日晚上宣布21日暫停交易。市場猜測，智崴可能採取投資併購或是其他企業入股智崴。

展望後市，智崴董事長歐陽志宏先前表示，預期將有包含一級主題樂園、全球觀光景點、城市娛樂中心、中東市場等四大動能，帶動公司未來幾年營運起飛。

歐陽志宏分析，近年來智崴持續投入多元體感設備與整合式解決方案布局，相關成果已陸續在亞洲與中東市場轉化為具體專案，去年市場狀況會移轉到亞太地區，包括中東、日本及東南亞，成為智崴最大市場。

智崴預期今明兩年將於中東、亞洲、北美及南美洲陸續有體感設備與飛行劇院專案開幕。歐陽志宏指出，尤其去年下半年新興市場起飛，全年新接訂單近20個案子，將於今、明年陸續完工啟用，帶動今年營運成長。

智崴近期獲越南大型主題樂園業主採購5套不同的大型體感設備，業主規劃於2027年於胡志明市近郊區域打造全越南最大的主題樂園，結合主題樂園、商場與飯店的綜合型娛樂開發，為智崴在越南與東南亞市場累積具體實績。

智崴 新興市場 中東

