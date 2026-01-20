碩禾列警示股 去年12月 EPS -0.33元

快訊

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

太陽能導電漿大廠碩禾（3691）因近期股價波動劇烈，遭列警示股，20日公告自結數，去年12月歸屬母公司業主淨損3,000萬元，單月每股虧損0.33元，但較去年同期每股虧損1.29元，大幅改善。

碩禾因坐擁AI轉型以及美國設廠雙題材，帶動近期股價漲勢兇猛，從起漲點75.2元開始向上飆漲到125.5元，波段漲幅超過六成，成為台股盤面焦點。

據悉，碩禾旗下華旭先進透過轉投資碩通，目前已切入AI伺服器水冷與散熱零組件供應鏈，主要供貨軟硬管、CDU、水冷散熱零件等，相關訂單正逐季成長，成為旗下發展速度最快的業務。

碩通已與多家國際大廠合作，包括許多台系重量級代工廠以及國內散熱雙雄，加上去年已取得Parker Hannifin Corporation零組件代理權，進一步將水冷快接頭與高附加價值零組件供應鏈的版圖補齊。

不僅如此，碩禾旗下禾迅綠電預計於今年元月27日登錄興櫃，除台灣與日本電廠外，該公司也攜手丸紅推進菲律賓電站開發，並同步評估風電與水力發電。

碩禾 太陽能 AI

