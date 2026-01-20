上奇2025年獲利創10年新低 每股賺2.71元

上奇今天公布2025年自結財報，去年全年歸屬母公司淨利新台幣1.67億元，年減26.1%，創下近10年新低，每股稅後純益2.71元。

上奇去年第4季營收11.5億元，年減14%；歸屬母公司淨利4466萬元，年減24%，每股稅後純益0.73元。

上奇集團發言人魏茂發今天表示，2025年第4季營收、獲利皆下滑，主要受到產品組合調整、匯率波動，以及市場環境影響。

上奇企業服務事業群2025年第4季營收貢獻比重約50%，因2024年同期專案交貨，墊高基期。子公司昕奇雲端主導的雲端服務事業，成長動能逐步回溫，持續聚焦服務價值與穩定性提升，占集團總營收比重約40%。另外智慧列印服務受惠於3D列印設備順利交機，營收持續展現成長動能，目前營收占比約1成。

魏茂發表示，雖然去年第4季獲利不及2024年高基期水準，惟雲端服務事業獲利回升、數位印刷服務獲利表現穩健，3D列印設備交機也帶來部分貢獻，獲利呈現季增，顯示營運逐步走出低谷。

魏茂發指出，上奇將持續優化業務結構，靈活調整策略布局，聚焦高成長與高附加價值業務。依市場契機，審慎評估跨區域合作及策略性併購機會，加速新興應用領域布局，全面提升整體競爭力，打造具韌性的長期成長動能。