BMC 需求強勁！里昂看好信驊 目標價上看10,000元

外資里昂於最新報告中首次將股王信驊（5274）目標價上調至10,000元，里昂指出，信驊將首次獲得來自某大客戶的關鍵專案，並於2027年開始量產，推動其解決方案在各大AI加速器平台中獲得更廣泛的應用，因此對其後續營運展望樂觀，再度上調獲利。

里昂指出，信驊AST2600預計仍將於2026年被輝達（NVIDIA）Rubin平台採用，但AST2700將於2027年率先應用於Rubin Ultra。且目前同樣觀察到信驊對供應商海外廠區的E-glass進行認證，完成後預計供應能力將大幅提升，以應對BMC的強勁需求。

一般伺服器方面，里昂表示。雲端服務供應商（CSP）對一般伺服器的需求強勁，因為強化學習及其他輔助性 AI 任務正部分從AI伺服器轉移到一般伺服器，以提高效率。此外，持續進行的CPU換機潮也支撐需求。另一方面，由 AI帶動的儲存需求增長，創造出另一結構性機會。

信驊2025年第4季營收達24.43億元，其中主要受益於強勁的BMC需求及BT載板配置改善，表現優於市場預期7%。在AI伺服器與一般伺服器需求持續，以及載板供應進一步改善的支持下，里昂預期2026年第1季BMC的強勁動能將會持續。