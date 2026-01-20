禾迅綠電1月27日登錄興櫃 2025年前11月每股虧1.61元
碩禾子公司禾迅綠電預計1月27日以每股20元登錄興櫃交易，受業外損失影響，2025年累計前11月稅後淨損新台幣2.15億元，每股虧損1.61元。
禾迅綠電成立於2011年1月，主要從事再生能源銷售、電廠專案開發、建置、銷售，以及儲能系統整合。禾迅綠電實收資本額13.36億元，碩禾為最大股東，持股比重達98.5%。
禾迅綠電2024年營收2.2億元，稅後淨利6953萬元，每股純益0.6元。2025年累計前11月營收2.05億元，營業利益3096萬元，受業外損失影響，稅後淨損2.15億元，每股虧損1.61元。
展望未來，禾迅綠電表示，將持續擴大菲律賓市場的再生能源開發，包含太陽光電、風電及儲能專案。針對日本市場導入小型儲能案場開發，以提升既有電站效益並掌握儲能市場成長契機。此外，布局澳洲市場小型儲能專案，評估後續進一步擴大市場的可行性。
