「轉機股」中探針吸引外資與自營商大舉鎖碼 股價強勢表態

積極耕耘半導體產業應用的中探針（6217），除了RA實驗室客戶外，也拓展至車用市場，法人更預期2026年半導體測試針營收將從去年的20%成長至30%，激勵近來股價強勢大漲，20日更亮燈強鎖漲停，攀二年多來高峰。

法人指出，中探針近年來營運顯著成長，去年除拿下美系大廠智慧眼鏡探針訂單外（第2季已開始出貨），更因前年併購中國鋁鎂合金壓鑄廠切入機殼產品，聚焦伺服器、機器人、無人機等市場，帶動去年營收成長二成。

展望今年營運，中探針受惠半導體需求火紅，法人預期半導體測試針營收占比將從去年的20%增至30%，將使近來已連連創高的營收持續再創佳績，損益更因規模經濟效應而轉虧為盈，基本面極具轉機題材。

法人認為，作為AI晶片量產前不可或缺的關鍵環節，預期中探針未來探針卡針數將從去年的15萬針衝上40-50萬針，成為推動營運成長的關鍵。隨基本面扶搖直上，近來外資與自營商積極鎖碼，激勵股價強勢表態。