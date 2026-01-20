快訊

NBA／勇士噩耗！「士官長」巴特勒右膝ACL撕裂賽季報銷

民眾黨立委2月大換血…黃國昌、黃珊珊等6人確定請辭 名單中未見這2人

新制勞退怎麼領？選月領擬給30天猶豫期 可改一次領

「轉機股」中探針吸引外資與自營商大舉鎖碼 股價強勢表態

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
積極耕耘半導體產業應用的中探針（6217），除了RA實驗室客戶外，也拓展至車用市場，法人更預期2026年半導體測試針營收將從去年的20%成長至30%，激勵近來股價強勢大漲，20日更亮燈強鎖漲停，攀二年多來高峰。示意圖／AI生成
積極耕耘半導體產業應用的中探針（6217），除了RA實驗室客戶外，也拓展至車用市場，法人更預期2026年半導體測試針營收將從去年的20%成長至30%，激勵近來股價強勢大漲，20日更亮燈強鎖漲停，攀二年多來高峰。示意圖／AI生成

積極耕耘半導體產業應用的中探針（6217），除了RA實驗室客戶外，也拓展至車用市場，法人更預期2026年半導體測試針營收將從去年的20%成長至30%，激勵近來股價強勢大漲，20日更亮燈強鎖漲停，攀二年多來高峰。

法人指出，中探針近年來營運顯著成長，去年除拿下美系大廠智慧眼鏡探針訂單外（第2季已開始出貨），更因前年併購中國鋁鎂合金壓鑄廠切入機殼產品，聚焦伺服器、機器人、無人機等市場，帶動去年營收成長二成。

展望今年營運，中探針受惠半導體需求火紅，法人預期半導體測試針營收占比將從去年的20%增至30%，將使近來已連連創高的營收持續再創佳績，損益更因規模經濟效應而轉虧為盈，基本面極具轉機題材。

法人認為，作為AI晶片量產前不可或缺的關鍵環節，預期中探針未來探針卡針數將從去年的15萬針衝上40-50萬針，成為推動營運成長的關鍵。隨基本面扶搖直上，近來外資與自營商積極鎖碼，激勵股價強勢表態。

半導體 營收

延伸閱讀

探針卡三雄齊創新天價！穎崴登上股后、精測強鎖漲停

台股跌逾200點下探五日線 台積電開低20元

台股黑翻紅再寫新高 螞蟻雄兵擊敗法人賣壓

台指期 偏多架構不變

相關新聞

「轉機股」中探針吸引外資與自營商大舉鎖碼 股價強勢表態

積極耕耘半導體產業應用的中探針（6217），除了RA實驗室客戶外，也拓展至車用市場，法人更預期2026年半導體測試針營收...

金山電去年11月 EPS 0.21元 AI 需求上揚

鋁質電容廠金山電（8042）昨（19）日應主管機關要求，公告自結去年11月獲利2,700萬元，年增108%，每股純益0....

科建登興櫃 首日漲六倍

科建（7886）昨（19）日以每股參考價25元登錄興櫃，受惠搭上AI半導體與新太空經濟雙題材，盤中最高衝上202元，終場...

昕奇雲端2025年 EPS 4.04元

雲端服務廠昕奇雲端（7747）去年自結財報出爐，歸屬母公司淨利首度突破1億元，全年每股純益4.04元。展望本季，昕奇雲端...

益材科技1月23日登興櫃

鋁合金、碳纖維高壓氣瓶製造商益材科技（7879）預計於23日登錄興櫃，攻航太、工業氣體市場，並切入全球衛星和國家太空供應...

吉晟生、嘉正簽訂 MOU

興櫃生技股吉晟生（7762）昨（19）日公告，與嘉正生技簽訂合作備忘錄（MOU），擬加速落實台灣首創抗體放射複合體（AR...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。