上游廠商喊翻倍 光通訊族群齊回神

全球最大磷化銦(InP)基板供應商AXT Inc. (AXTI.US)近日預測，今年scale-out（機櫃間）連接訂單有望翻倍，同時2027年有機會再翻一倍。台股光通訊族群受此激勵集體止跌反攻，上游廠商聯亞（3081）、全新（2455）以及下游組裝廠華星光（4979）皆攻上漲停，波若威（3163）、聯鈞（3450）則漲逾半根漲停板，漲勢十分強勁。

根據外媒報導，AXT高層在第28屆Needham成長會議上指出，雖然公司業務包含磷化銦、鍺(Germanium)與砷化鎵(GaAs)等各類半導體材料，但目前投資人主要聚焦在用於資料中心基礎設施的磷化銦。AXT副總裁Tim Bettles表示，不管是光收發模組、可插拔光纖還是CPO，都需要使用到磷化銦作為核心基板材料。隨著資料傳輸需求不斷提高，傳統銅線的電訊號因損耗問題已難以負荷，連接技術必須轉向光訊號。

Bettles指出，目前有兩大需求動能，首先是連接機櫃間的光學網路，有機會帶動AXT訂單需求於今年達成翻倍、明年再翻一倍；再來是用於機櫃內(scale-up)的光學連接，主導的技術將會是CPO與矽光子(Silicon Photonics)；雖然矽負責大部分調變(modulation)，但仍需基於磷化銦的增益晶片(gain chip)來發光，因此AXT預計2028~2029年將迎來CPO的爆發期。

而台廠中聯亞、全新、穩懋（3105）皆是AXT下游供應鏈，今日同步大漲，而華星光、聯鈞等下游代工廠商則將同步受惠光通訊需求大增，迎來成長爆發期。