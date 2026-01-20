奧義賽博將競拍！底價70.31元 2月5日以90元登創新板

台灣首家AI原生資安軟體指標股奧義賽博-KY（7823）正式進軍創新板，配合上市前公開承銷作業，將於1月21日至 23日展開競價拍賣，競拍張數共1,580張，競拍底價70.31元，暫定承銷價90元，預計2月5日掛牌。

奧義賽博（CyCraft）為國內少數具備國際級研發實力與市場能見度的資安原廠，七度獲頂尖研調機構Gartner報導，並為台灣唯一三度通過美國權威機構MITRE ATT&CK評測的資安廠商。2025年迎來營運關鍵轉折，隨規模經濟效益發酵，法人預期 2025 年 Q4 可望達成單季轉盈，正式開啟獲利成長的黃金期。

奧義賽博採訂閱制（SaaS）為核心的營運模式，展現與國際資安巨頭 CrowdStrike、Palantir 同等級的營運體質與獲利基因。目前訂閱制收入占比達90%，客戶續約率長期維持90% 以上，展現高度黏著與穩健的經常性收入結構。2025年第3季底遞延收入年增42%，代表公司已收取現金但尚未認列之營收持續成長，營運能見度與現金流基礎更具延展性。帳上現金5.19億元、維持零負債，資金運用紀律與現金流效率傲視同業。

奧義賽博成功切入半導體供應鏈資安防護核心需求，是SEMI E187資安標準推動者之一，並獲供應鏈龍頭採用作為外部曝險例行巡檢利器，使產品逐步成為半導體設備與供應鏈廠商的優先選擇。在指標客戶帶動下，奧義進一步擴散至超過1,000家供應鏈廠商。

奧義賽博積極布局三大成長引擎，鎖定2026 年可望高速成長的資安市場，涵蓋資安韌性、AI 模型安全及國防應用，力拚擴大經常性收入與長期成長動能。法人分析指出，營收成長率超過20%的國際資安龍頭，平均本益比（P/E）可達106倍。奧義賽博 2025 年全年營收成長23%，亦積極拓展全球化通路，海外已結盟超過10家日本中大型資服業者；國內則與中華電信旗下中華資安、能率集團旗下宏羚等策略夥伴合作，未來可望透過通路綜效持續放大成長動能。