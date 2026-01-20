快訊

昕奇雲端2025年 EPS 4.04元

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導

雲端服務廠昕奇雲端（7747）去年自結財報出爐，歸屬母公司淨利首度突破1億元，全年每股純益4.04元。展望本季，昕奇雲端策略長暨發言人黃國峯表示，對成長動能樂觀並深具信心。

昕奇雲端自結去年第4季毛利率14.2％，季減約0.5個百分點；歸屬母公司稅後淨利2,808萬元、季增約21％，並較2024年同期增加17.4％，每股純益1.03元。去年平均毛利率約14.6％，年減約1.5個百分點；歸屬母公司稅後淨利1.03億元，每股純益4.04元。

黃國峯表示，去年公司遭受前所未有的外在環境變化，儘管去年第2季及第3季面臨重大挑戰，團隊透過快速反映與應變，完成對東南亞地區的業務整併，使得去年第4季重新恢復成長動能。

展望本季，黃國峯指出，對營運成長動能樂觀並深具信心，未來在資本市場支持下，有望持續透過投資與併購策略，打造成為永續、規模化、高利潤的AI雲端產業領導者。

