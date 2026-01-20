快訊

強烈冷氣團來了 北濕冷中南部乾冷 他指有再上探寒流潛力

陽光行動／駕駛荒、運量未提升…雙層巴士上路 難救客運寒冬

川普回任周年…「唐羅主義」打破國際秩序 以實力武力搶利益

榮剛中長期營運看旺

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

全球地緣政治風險不斷，軍工產業向好，特殊鋼專業廠榮剛（5009）技術精進，產銷維持正能量，預期今年第1季高附加價值鋼種加持下，中長期看旺。

法人指出，榮剛公司治理到位，尤其營運端受惠需求結構穩定、產品組合優化、產線效率提升等利基，在全球景氣具不確定性之際，展現特殊鋼廠少見的韌性與可預期性。

從需求結構觀察，榮剛最關鍵的支撐力道仍來自航太與國防產業，波音與空巴在手訂單量仍維持歷史高檔，顯示航太產業並未因短期景氣波動而改變長期成長軌道，榮剛近年持續通過Boeing、Airbus、Safran、GKN等一線航太體系認證，2026年第1季相關訂單能見度仍高。

軍工領域方面，在地緣政治與各國擴大軍備支出的背景下，軍工用高強度合金鋼、功能型不銹鋼需求持續存在，榮剛切入槍管材、砲管材、起落架材料、飛彈殼體等核心應用，訂單屬長約性質，形成穩定基礎。

榮剛指出，產品重心以合金工具鋼、功能性材料與商用合金鋼三大產品群為主，即便整體鋼市承壓，仍可維持相對穩定的毛利水準。預期2026年首季，隨航太、能源、油氣相關需求延續，產品組合仍以高附加價值鋼種為主，較不易受到原物料短期波動或低價競爭衝擊，有助於毛利率維持在產業相對高檔。

榮剛 地緣政治風險 航太

延伸閱讀

避險資金大逃亡？川普關稅大刀砍向盟友 辣媽示警：地緣政治恐引發市場震盪

一周盤前股市解析／先進製程、衛星航太 吸睛

期貨商論壇／穩懋期 長線看俏

國防預算3,000億在台製造 航太、無人機鏈按讚

相關新聞

金山電去年11月 EPS 0.21元 AI 需求上揚

鋁質電容廠金山電（8042）昨（19）日應主管機關要求，公告自結去年11月獲利2,700萬元，年增108%，每股純益0....

科建登興櫃 首日漲六倍

科建（7886）昨（19）日以每股參考價25元登錄興櫃，受惠搭上AI半導體與新太空經濟雙題材，盤中最高衝上202元，終場...

昕奇雲端2025年 EPS 4.04元

雲端服務廠昕奇雲端（7747）去年自結財報出爐，歸屬母公司淨利首度突破1億元，全年每股純益4.04元。展望本季，昕奇雲端...

益材科技1月23日登興櫃

鋁合金、碳纖維高壓氣瓶製造商益材科技（7879）預計於23日登錄興櫃，攻航太、工業氣體市場，並切入全球衛星和國家太空供應...

吉晟生、嘉正簽訂 MOU

興櫃生技股吉晟生（7762）昨（19）日公告，與嘉正生技簽訂合作備忘錄（MOU），擬加速落實台灣首創抗體放射複合體（AR...

榮剛中長期營運看旺

全球地緣政治風險不斷，軍工產業向好，特殊鋼專業廠榮剛（5009）技術精進，產銷維持正能量，預期今年第1季高附加價值鋼種加...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。