全球地緣政治風險不斷，軍工產業向好，特殊鋼專業廠榮剛（5009）技術精進，產銷維持正能量，預期今年第1季高附加價值鋼種加持下，中長期看旺。

法人指出，榮剛公司治理到位，尤其營運端受惠需求結構穩定、產品組合優化、產線效率提升等利基，在全球景氣具不確定性之際，展現特殊鋼廠少見的韌性與可預期性。

從需求結構觀察，榮剛最關鍵的支撐力道仍來自航太與國防產業，波音與空巴在手訂單量仍維持歷史高檔，顯示航太產業並未因短期景氣波動而改變長期成長軌道，榮剛近年持續通過Boeing、Airbus、Safran、GKN等一線航太體系認證，2026年第1季相關訂單能見度仍高。

軍工領域方面，在地緣政治與各國擴大軍備支出的背景下，軍工用高強度合金鋼、功能型不銹鋼需求持續存在，榮剛切入槍管材、砲管材、起落架材料、飛彈殼體等核心應用，訂單屬長約性質，形成穩定基礎。

榮剛指出，產品重心以合金工具鋼、功能性材料與商用合金鋼三大產品群為主，即便整體鋼市承壓，仍可維持相對穩定的毛利水準。預期2026年首季，隨航太、能源、油氣相關需求延續，產品組合仍以高附加價值鋼種為主，較不易受到原物料短期波動或低價競爭衝擊，有助於毛利率維持在產業相對高檔。