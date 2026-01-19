安葆上櫃前現增每股發行價格133.8元

快訊

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

安葆（7792）19日公告表示，公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格以133.80元溢價發行。

半導體產業電力專家安葆預計1月28日股票上櫃掛牌，今日公告指出，為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資，發行普通股399萬股，每股面額新台幣10元，計新台幣3,990萬元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心114年12月1日證櫃審字第1140010213號函申報生效在案。

安葆上櫃前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。安葆公告表示，競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交30個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成為上限，訂為每股新台幣113.39元(競價拍賣底價)，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格新臺幣210.44元為之，並以最低承銷價格之1.18倍為上限，故每股發行價格以新台幣133.8元溢價發行。

