吉晟生、嘉正簽訂 MOU

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

興櫃生技股吉晟生（7762）昨（19）日公告，與嘉正生技簽訂合作備忘錄（MOU），擬加速落實台灣首創抗體放射複合體（ARC）在地臨床試驗。嘉正生技表示，期望透過此次合作將其ARC開發成果於今年完成美國IND（臨床試驗申請）後，可於美國、台灣兩地啟動人體臨床試驗。

嘉正生技專注於抗體藥物複合體（Antibody-Drug Conjugates, ADC）研究，公司在2025年獲得新加坡科技研究局（A*STAR）授權合作，共同以其專利的CoNectar技術平台進行下世代抗體放射複合體（ARC）的開發，持續在抗體藥物複合體（ADC）領域突破、著手台灣首創ARC的開發計畫。

吉晟生技與嘉正生技的合作結盟，藉由吉晟在核醫領域的專長與開發實力，解決現行研發中放射性核種因國內無法供應，只能尋求海外機構進行放射標定問題。

ARC是結合抗體與放射性影像或治療的下世代ADC，亦漸被視為癌症治療的新利器，透過高專一性抗體攜帶輻射源、精準蓄積於腫瘤細胞，有望提高療效並降低對病患正常組織的傷害。這不僅是技術突破，更是台灣在核醫藥物發展的一大進步。

