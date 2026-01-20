快訊

益材科技1月23日登興櫃

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

鋁合金、碳纖維高壓氣瓶製造商益材科技（7879）預計於23日登錄興櫃，攻航太、工業氣體市場，並切入全球衛星和國家太空供應鏈。法人表示，益材為台灣太空計畫主要承包商之一，期待太空應用及消防隊氧氣瓶SCBA、航太氧氣供應系統多箭齊發，今、明年營運動能看升。

益材科技2025全年度營收3.67億元，年增15.35%。去年上半年稅後純益2,900萬元，每股純益（EPS）0.81元。公司近日舉行興櫃前業績發表會。益材科技表示，該公司從潛水、漆彈等運動市場用產品起家，逐步切入工業精密氣體及特殊氣體等高單價產品領域，除在工業、醫療氣瓶市場領先全球，也逐步開拓衛星、火箭、空氣呼吸器（SCBA）、航空等領域，目前太空業務占營收約30%、SCBA占約5%。

公司表示，預期航太及消防呼吸器瓶兩大領域，成為公司未來主要成長動能。在太空領域應用部分，益材主要業務包含火箭及衛星領域；火箭部分，益材提供氧化劑燃料槽、火箭推進器等產品，名列台灣國家太空計畫主要承包商，法人期待，隨國家太空計畫時程排到2034年、第3期國家太空發展長程計畫預算提高至710億元，長期需求動能看升。

太空 火箭 航太

