快訊

落網畫面曝！蘆洲啃老兒逆倫砍殺雙親 晚間6時新莊被捕

考完迎接寒假！115年學測落幕 各科完整試題、解答一次看

經典賽／官方列10大瞬間第1名不意外 中華隊唯一上榜是鄭宗哲「詐裂」

科建登興櫃掀蜜月行情 股價盤中最高飆逾631%

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

科建（7886）19日登錄興櫃，參考價最高來到202元，相較於低點27.6元，大漲逾631%，開啟蜜月行情。

科建搭上AI半導體與新太空經濟雙兆元浪潮，正向看待今、明年及後續營運，未來營運展現強勁爆發力。

科建成立於2005年，專注於半導體設備關鍵零組件及製程耗材開發與銷售，客戶群涵蓋國內外知名半導體大廠。科建具備高階金屬精密加工、高分子及特殊材料應用等核心技術，能提供從設計、材料選擇到加工製造的一站式解決方案。

科建自2024年下半年投資合鎰技研，並納為子公司，歷經營運調整及技術突破，投資效益逐漸顯現；加上2025年受惠景氣回溫及AI、航太需求帶動，全年營收為3.2億元，年增50.1%；本業順利轉虧為盈。展望2026年，在半導體先進製程持續推進與航太訂單倍增的雙重利多加持下，預估全年營收將展現強勁的獲利爆發力。

半導體 航太

延伸閱讀

一周盤前股市解析／先進製程、衛星航太 吸睛

興櫃一周回顧／三地能源大漲1.2倍 夯

元鈦登興櫃 參考價238元

騰勢登興櫃 蜜月行情甜

相關新聞

吃到飽巨頭來勢洶洶！饗賓興櫃前認購價300元 本周挑戰王品股王寶座

餐飲股將迎來新股王？以BUFFET聞名的饗賓（7883）將於1月23日登錄興櫃，券商認購價格為每股300元。饗賓截至去年...

光聯 歐洲客戶拉貨強勁

中小尺寸面板廠光聯（5315）受惠於歐洲家電客戶拉貨動能強勁，去年第4季合併營收攀上近17季來高點，帶動2025年營收重...

華電網拚業績 四路並進

系統整合大廠華電網（6163）全力衝刺資通訊、智能應用、數位媒體、資安等四大領域，公司透露，2025年政府專案得標量已達...

建舜電攻AI高速線材 毛利率優於消費性產品

連接器廠建舜電（3322）表示，已經跨入AI伺服器高速線材領域，例如USB4（40G／80G）與SlimSAS等產品，並...

佐茂 打入美系低軌衛星鏈

電池模組廠佐茂（7854）搶攻低軌衛星商機傳捷報，打入美系低軌衛星大廠供應鏈，並成功打造全台首條低軌衛星專用電池模組產線...

大江生醫開拓長壽經濟 全年業績上攻80億

保健品大廠大江生醫（8436）董事長暨總經理林詠翔表示，隨著全球高齡人口快速成長，公司未來三年營運主軸將聚焦於「長壽經濟...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。