科建登興櫃掀蜜月行情 股價盤中最高飆逾631%
科建（7886）19日登錄興櫃，參考價最高來到202元，相較於低點27.6元，大漲逾631%，開啟蜜月行情。
科建搭上AI半導體與新太空經濟雙兆元浪潮，正向看待今、明年及後續營運，未來營運展現強勁爆發力。
科建成立於2005年，專注於半導體設備關鍵零組件及製程耗材開發與銷售，客戶群涵蓋國內外知名半導體大廠。科建具備高階金屬精密加工、高分子及特殊材料應用等核心技術，能提供從設計、材料選擇到加工製造的一站式解決方案。
科建自2024年下半年投資合鎰技研，並納為子公司，歷經營運調整及技術突破，投資效益逐漸顯現；加上2025年受惠景氣回溫及AI、航太需求帶動，全年營收為3.2億元，年增50.1%；本業順利轉虧為盈。展望2026年，在半導體先進製程持續推進與航太訂單倍增的雙重利多加持下，預估全年營收將展現強勁的獲利爆發力。
