吃到飽巨頭來勢洶洶！饗賓興櫃前認購價300元 本周挑戰王品股王寶座

餐飲股將迎來新股王？以BUFFET聞名的饗賓（7883）將於1月23日登錄興櫃，券商認購價格為每股300元。饗賓截至去年底止，計有13個品牌，共98家門市，去年營收117.09億元，年增10.65%，公司自結去年前11月稅後純益6.85億元，每股盈餘11.63元。

饗賓連續兩年營收突破百億元，是近年準備掛牌的餐飲業者中規模較大的集團。若與目前的「餐飲股王」王品（2727）集團相比，仍有一定距離。王品股價約在220元區間，去年合併營收達233.7億元、年增5.41%，其中台灣市場貢獻達191.5億元，今年更有機會挑戰200億元大關。在店數規模方面，王品去年底全台店數達360家；饗賓今年則將突破百店規模，但饗賓以Buffet為營收主力，客單價高，營收結構與市場定位不同，兩者在經營策略上呈現差異化。

王品的核心競爭力在於「品牌分布廣、品類完整」，旗下橫跨牛排、火鍋、燒肉、鐵板燒、日式與中式料理，價位帶從平價到中高端一應俱全，能同時涵蓋家庭聚餐、商務宴請與日常消費等多元場景。

此種多品牌、多價位策略，不僅有效分散單一品類景氣循環與消費趨勢風險，也讓王品在景氣好轉時可積極擴張、推出新品牌「進可攻」，在景氣趨緩時則可透過成熟品牌與穩定現金流「退可守」，具備長期經營韌性。法人推估王品去年EPS可望在15~16元之間，連續三年賺一個半股本，展現穩定且具延續性的獲利能力。

饗賓餐旅最早源自創辦人陳朝全所開設的川菜館「福宴館（福利川菜）」。1979年由第二代陳啟昌接手後，開始重新調整事業方向，從傳統餐廳思維邁向更具規模化與成長性的經營模式。順應市場變化，他將布局重心轉向連鎖化與吃到飽等大型餐飲型態，並在2002年正式成立饗賓餐旅，同步推出旗下首個Buffet品牌「饗食天堂」，由此奠定集團跨足吃到飽市場的基礎。

隨著門市數量擴大，饗賓同步成立總部，進行組織重整，並導入進銷存與企業資源管理系統，讓營運模式從單店經營，轉為制度化管理。在核心Buffet品牌站穩腳步後，饗賓餐旅開始擴大餐飲版圖，陸續發展川菜、蔬食百匯與泰式料理等不同餐飲型態，正式邁入多品牌經營階段。同時，饗賓於嘉義馬稠後產業園區設立「臺灣食材中心」，於2024年完工啟用，以強化食材供應與冷鏈配送。

饗賓目前已傳承到第三代，由陳啟昌的兒子陳毅航任職董事長兼總經理，女兒陳涵菁任職副董事長，陳毅航畢業於台灣大學工商管理學系，陳涵菁則為台灣大學國際企業學系出身，近年由第三代推動品牌擴張與組織制度化。

饗賓目前旗下Buffet品牌包括「饗食天堂」、「果然匯 」、「 小福利 」、「INPARADISE 饗饗」、「旭集和食集錦」、「饗 A Joy」及「Urban Paradise」營收占比達74%，另有單點式餐館「開飯川食堂」、「饗泰多」、「真珠」、「旨醞」、「朵頤」、「貓將」營收占比26%。