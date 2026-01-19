大江生醫開拓長壽經濟 全年業績上攻80億

保健品大廠大江生醫（8436）董事長暨總經理林詠翔表示，隨著全球高齡人口快速成長，公司未來三年營運主軸將聚焦於「長壽經濟」市場開拓。

為了實現這個目標，公司在全球保健品市場的推廣上，以液態產品為核心，已陸續開發出三代無氧製程技術，未來並結合「城市工廠」模式，讓今年營收達到80億元以上。

大江生醫去年12月董事會曾經通過，為了深耕北美市場，投資2,622.5 萬美元（約新台幣8.3億元）將北美猶他廠由租轉購入，主因大江多個大型直銷客戶所在地皆鄰近大江猶他州廠，其餘市場則採輕資產「城市工廠（City Factory）」規劃，並分別於印度及西班牙兩地建置粉包及液態包產線就地供應客戶訂單需求。

林詠翔表示，相較膠囊與錠劑，液態產品被視為支撐長壽經濟的重要產品，對50歲以上族群而言，更容易維持長期服用習慣，液態劑型保健品也成為近年歐美保健食品市場成長最快的類別之一。大江生醫透過自己的製程開發技術，已經發展出第三代的完全無氧製程（Double Nutri Zero），其單條產線位在台灣，投資金額約達數億元，單條無氧液態包產線月產能約在1,500萬至2,000萬包之間，美國也計畫今年5月有一條產線建置完成投產。

產品策略上，大江明確鎖定血糖、血脂與關節三大領域，作為長壽經濟中最具剛性需求的產品類別。林詠翔說明，隨著年齡增加，慢性代謝與行動力問題成為多數消費者必須長期面對的課題，因此產品是否「有效」、是否能長期使用，成為市場選擇的關鍵。

在製造設計上，大江生醫同步調整工廠策略，以因應長壽經濟產品對效率與客戶互動的需求。公司逐步由集中式大型工廠，轉向「City Factory（城市工廠）」模式，在核心市場城市附近設立小型、單線或雙線的自動化產線，專注生產當地需求最強的產品。

法人預估，大江生醫今年首季營收成長有望挑戰二成，全年將重回成長，挑戰近年業績80億元高峰，較去年成長14%以上。