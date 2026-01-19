鈊象手遊搶農曆年商機

快訊

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

遊戲股王鈊象（3293）宣布，旗下競技手遊《競技麻將2》與超人氣動漫《出租女友》進行深度連動，官方將釋出限定角色，吸引玩家同樂，征戰牌桌，卡位農曆年遊戲旺季商機。

法人指出，農曆年一向是遊戲產業傳統旺季，尤其是卡牌或競技的遊戲更是玩家喜歡的遊戲類型，以往農曆年都能帶動遊戲業者營運成長。今年農曆年雖然較晚到來，但連續假期較長，鈊象提前布局農曆年商機，有望挹注業績成長。

鈊象去年12月營收19.52億元，月增4.7%、年增14.1%，創歷史新高，單月營收距離20億元大關只差一步之遙；2025年營收220.32億元，年增19%，創歷史新高。

據悉，鈊象目前正在歐洲市場陸續取證中，已取證國家包含馬爾他、瑞典、希臘、羅馬尼亞、英國、葡萄牙。其中，英國是歐洲地區最大的線上博弈市場，市場規模約124億美元，鈊象去年5月取得英國相關證照後，歷經數月後，與客戶系統對接的進度總算開始前進，後續進帳有望逐季擴大。

展望未來，法人認為，隨著鈊象業務陸續拓展到英國、葡萄牙等地，估計歐洲線上博弈市場很快就會有明顯貢獻，既有東南亞與美國市場則穩定成長，持續助攻業績。

