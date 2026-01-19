兩檔上櫃案 本周審議
櫃買中心本周將陸續審議天能綠電（7842）、創新服務（7828）上櫃案。天能綠電審議案預計在1月20日、創新服務則預計在1月22日進行。
天能綠電主要提供再生能源售電及憑證等全面性能源永續解決方案服務，董事長為廖福生，推薦證券商係永豐金證券及凱基證券，申請時資本額1.49億元。
天能綠電公司2024年度營業收入為10.23億元，稅後淨利為0.25億元，每股盈餘為5.57元。2025年前三季營業收入為16.62億元，稅後淨利為0.49億元，每股盈餘為3.32元。
創新服務主要從事精密半導體自動化設備之研發、製造及銷售，董事長為吳智孟，推薦證券商係凱基證券及福邦證券，申請時資本額3.66億元。
創新服務公司2024年度合併營業收入為4.06億元，稅後淨利為1.49億元，每股盈餘為4.95元。
創新服務2025年前三季合併營業收入為3.21億元，稅後淨利為0.5億元，每股盈餘為1.39元。
