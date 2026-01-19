快訊

火雲邪神成絕響！梁小龍拒合作周星馳合作原因曝「一生未解恩怨」

川普對歐關稅施壓…欲強取格陵蘭 歐盟反彈誓言護主權

115學測最後一天！數B、社會科登場 應考注意事項一次看

築間、豊漁Q1搶推新品牌

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

2026年才剛起跑，餐飲業者已加快新品牌布局腳步，其中以築間（7723）與初魚料亭母公司豊漁，動作最為積極。築間首季預計推出三個新品牌，從日式燒鳥、韓式滋補料理一路延伸至中式桌菜。

豊漁則鎖定民生型餐飲與精緻餐飲雙軌並進，首季目標一口氣推出四至六個新品牌，顯示餐飲集團持續透過多品牌、多餐飲型態策略，持續加速市場滲透率。

築間餐飲在既有火鍋、燒肉體系之外，2026年持續加速跨界布局。集團規劃於1月代理引進日本燒鳥品牌「達摩燒鳥」，搶攻日式串燒市場；3月再引進南韓百年人參雞品牌，補強滋補型餐飲線。同時，築間也正式跨入中式料理與桌菜市場，推出全新品牌「稻鎮經典台菜」，由國宴名廚「阿謨師」陳嘉謨操刀，首店預計於第1季落腳台中市北屯區，鎖定家庭聚餐與宴客需求，為集團餐飲版圖增添中菜戰線。

豊漁餐飲集團也加快擴張節奏。展望2026年，集團第1季預計再展店13至15家，並於全台推出四至六個新品牌，除了補強民生型餐飲版圖，同時維持精緻餐飲的品牌高度。新品牌布局聚焦三大方向，涵蓋休閒餐飲、高端肉品與日式精緻料理。

其中，集團將推出由米其林星級團隊操刀的美式休閒餐飲品牌，由名廚Paul Lee規劃研發，以comfort food為核心，鎖定較親民的用餐場景，預計進駐台北信義區百貨商場；另規劃推出 A5和牛個人炭烤燒肉品牌，主打日本A5和牛產地直送，結合北海道成吉思汗燒肉技法，搶攻單人用餐與百貨美食街市場。

餐飲業 市場 料理

延伸閱讀

燒豚棒腿拉麵、和牛漢堡肉天丼！日系新餐點連發　還有「台灣茶泡飯」

睡到下午再嗑「豪華午餐吃到飽」！信義區頂級Buffet「探索廚房」2月加碼 「這8天」午茶時段暢吃龍蝦、帝王蟹、和牛

「二分之一強」肯納大踩雷！排隊1小時、嗑3千和牛餐「肉竟咬不斷」

吃貨注意！台北直火名廚客座台南酒吧 和牛結合調酒點亮冬夜

相關新聞

光聯 歐洲客戶拉貨強勁

中小尺寸面板廠光聯（5315）受惠於歐洲家電客戶拉貨動能強勁，去年第4季合併營收攀上近17季來高點，帶動2025年營收重...

華電網拚業績 四路並進

系統整合大廠華電網（6163）全力衝刺資通訊、智能應用、數位媒體、資安等四大領域，公司透露，2025年政府專案得標量已達...

建舜電攻AI高速線材 毛利率優於消費性產品

連接器廠建舜電（3322）表示，已經跨入AI伺服器高速線材領域，例如USB4（40G／80G）與SlimSAS等產品，並...

佐茂 打入美系低軌衛星鏈

電池模組廠佐茂（7854）搶攻低軌衛星商機傳捷報，打入美系低軌衛星大廠供應鏈，並成功打造全台首條低軌衛星專用電池模組產線...

大江生醫開拓長壽經濟 全年業績上攻80億

保健品大廠大江生醫（8436）董事長暨總經理林詠翔表示，隨著全球高齡人口快速成長，公司未來三年營運主軸將聚焦於「長壽經濟...

兩檔上櫃案 本周審議

櫃買中心本周將陸續審議天能綠電（7842）、創新服務（7828）上櫃案。天能綠電審議案預計在1月20日、創新服務則預計在...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。