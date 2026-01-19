快訊

火雲邪神成絕響！梁小龍拒合作周星馳合作原因曝「一生未解恩怨」

川普對歐關稅施壓…欲強取格陵蘭 歐盟反彈誓言護主權

115學測最後一天！數B、社會科登場 應考注意事項一次看

推廣ETF、ETN 櫃買有獎

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

櫃買中心為促進ETF及ETN櫃買商品市場發展，自2026年1月2日起至12月31日止，舉辦為期一年投資人獎勵及證券商競賽獎勵活動。

櫃買中心表示，為持續推廣ETF／ETN商品，在投資人獎勵活動方面，包含加掛ETF交易獎、ETF百寶獎、ETN百寶獎等三個獎項；在證券商競賽獎勵方面，則包含E門豪傑獎、E起富櫃獎、E定富櫃獎等三項競賽活動。

另為鼓勵投資人買賣加掛ETF，推出「加掛ETF新手獎」；及強化證券商投入加掛ETF業務推廣，推出「加掛ETF推動卓越獎」。

「加掛ETF」是櫃買中心為滿足投資人外幣資產配置及投資需求，開放投信業者得將成分標的為海外股票或海外債券之新台幣ETF，申請加掛其他幣別（如美元或人民幣）ETF，投資人除可使用新臺幣交易原ETF外，亦可選擇以外幣買賣加掛ETF，並可將庫存部位之原ETF及其加掛ETF申請互相轉換。

目前上櫃之加掛ETF如國泰20年美債+櫃U（00687C），即為國泰20年美債（00687B）加掛美元幣別ETF，投資人得直接以美元買賣00687C。

「加掛ETF新手獎」是櫃買中心針對尚未參與加掛ETF交易的投資人所設計，投資人透過原有證券交易帳戶，於完成風險預告書、授權同意書及外幣存款帳戶開立等相關程序後，即可委託證券經紀商下單買賣，並報名參加抽獎活動。

另「加掛ETF推動卓越獎」是為鼓勵證券商強化市場服務能量並擴大投資人參與，就推動加掛ETF新增交易人數達一定標準證券商，給予獎勵。透過獎項，期能引導證券商走在市場前端，協助投資人掌握更多元的投資選擇，進一步促進加掛ETF市場之發展動能，打造證券商與投資人雙贏的新契機。

欲瞭解相關活動辦法，投資人及證券商可於今（19）日起至櫃買中心網站（https://www.tpex.org.tw）查詢及報名參加，活動期間內有效交易皆可參加抽獎。

ETF 櫃買中心

延伸閱讀

公開資訊觀測站增設「提升企業價值」專區 成效優

櫃買中心優化台幣IRS交易系統上線

櫃買八新兵 本周報到

興櫃股、零股 納擔保品

相關新聞

光聯 歐洲客戶拉貨強勁

中小尺寸面板廠光聯（5315）受惠於歐洲家電客戶拉貨動能強勁，去年第4季合併營收攀上近17季來高點，帶動2025年營收重...

華電網拚業績 四路並進

系統整合大廠華電網（6163）全力衝刺資通訊、智能應用、數位媒體、資安等四大領域，公司透露，2025年政府專案得標量已達...

建舜電攻AI高速線材 毛利率優於消費性產品

連接器廠建舜電（3322）表示，已經跨入AI伺服器高速線材領域，例如USB4（40G／80G）與SlimSAS等產品，並...

佐茂 打入美系低軌衛星鏈

電池模組廠佐茂（7854）搶攻低軌衛星商機傳捷報，打入美系低軌衛星大廠供應鏈，並成功打造全台首條低軌衛星專用電池模組產線...

大江生醫開拓長壽經濟 全年業績上攻80億

保健品大廠大江生醫（8436）董事長暨總經理林詠翔表示，隨著全球高齡人口快速成長，公司未來三年營運主軸將聚焦於「長壽經濟...

兩檔上櫃案 本周審議

櫃買中心本周將陸續審議天能綠電（7842）、創新服務（7828）上櫃案。天能綠電審議案預計在1月20日、創新服務則預計在...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。