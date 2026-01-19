光聯 歐洲客戶拉貨強勁
中小尺寸面板廠光聯（5315）受惠於歐洲家電客戶拉貨動能強勁，去年第4季合併營收攀上近17季來高點，帶動2025年營收重返20億元大關。展望2026年，光聯看好，隨著新產品線逐步發酵，營運加溫可期。
光聯去年第4季營運出色，單季合併營收5.16億元，攀上17季來新高，季增6.9%，年增8.1%；2025年全年合併營收20.03億元，年增28.8%，為近四年新高。
展望後市，光聯表示，家電客戶接單透明度直達2026年；工控產品屬於高毛利、挹注獲利的主要來源，目前接單情況穩定。為提升產品，光聯去年的資本支出主要用於導入自動化機台，並添購AOI、環境測試及COG等設備。
光聯透露，未來產品策略將朝高耐久性戶外型產品、符合節能減碳需求的家電類型產品、反射式大型戶外廣告看板，以及自行車電動汽車儀表板／抬頭顯示器（HUD）等利基市場投入資源。
