佐茂 打入美系低軌衛星鏈

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

電池模組廠佐茂（7854）搶攻低軌衛星商機傳捷報，打入美系低軌衛星大廠供應鏈，並成功打造全台首條低軌衛星專用電池模組產線。隨著太空AI熱潮催動低軌衛星需求，佐茂挾具備低軌衛星專用電池模組優勢，相關業務看俏。

佐茂目前主要業績來自智慧穿戴、醫療及工業領域，近年跨足輕型載具電動化商機及儲能產品，看好低軌衛星、無人機及機器人等產業為未來增長新動能。

低軌衛星領域方面，佐茂已取得美系低軌衛星大廠電池模組訂單，佐茂並為此在高雄前鎮廠打造全台首條低軌衛星專用電池模組產線，陸續放量出貨，相關產品毛利率優於公司產品平均，有助整體獲利提升，看好2026年、2027年相關業務將有更顯著增長。

無人機業務方面，隨著地緣政治衝突加劇，非紅供應鏈電池需求持續擴大，佐茂已打入打國防部無人機得標廠商之一的供應鏈，已與美國無人機大廠合作超過四年。此外，佐茂攜手美國新創公司，布局人形機器人應用，有望受惠未來產業成長紅利。

佐茂並持續精進先進技術研發，日前攜手母公司桓鼎及關連公司統量電能，與輝能科技簽署合作備忘錄，四方將共同推動次世代固態電池在高安全儲能系統與電動貨運自行車（e-Cargo Bike）兩大關鍵應用場域的實際落地，加速從技術突破走向可量產、可部署的市場解決方案。

佐茂在此次策略合作中，將負責輝能固態電芯的模組化設計與量產製造，以其長期深耕於工業、醫療、儲能與輕型電動載具電池模組的製造經驗，確保固態電池在安全性、可靠度與一致性上，能真正符合實際應用與商業化需求。

佐茂2025全年營收16.39億元，年減0.35%。展望後市，佐茂預期，今年低軌衛星、無人機等新應用貢獻放大，加上穿戴業務持續增長，2026年營收有望優於去年。

