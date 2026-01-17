昶瑞機電優享關稅利多 吊扇需求回溫、無人機模組助攻營運

昶瑞機電（7642）繼去年獨家「單火線牆控」技術完成美國專利佈局後，持續深化核心技術與產品競爭力，於2026年1月再度參與美國達拉斯照明展（Lightovation），並展出多款自主研發設計的高效能DC 吊扇新品，持續切中客戶需求，透過技術創新強化風量表現與風數據，持續受到市場關注。

法人認為，昶瑞本次參展已與重要客戶正式簽訂MOU，並約定未來三年交貨數量，同時也將依據客戶需求提前規劃產能配置，作為公司中長期接單與產能佈局的重要基礎。此舉不僅有助於提升供應穩定性，也強化客戶對昶瑞交期與量產能力的信心，為後續合作奠定更穩固的策略基礎。

此外，近期市場釋出多項正面訊號，隨著臺美達成 15% 關稅且不疊加的協議，市場預期吊扇客戶在關稅負擔與整體成本上將獲得改善，終端零售消費市場也有望逐步復甦。昶瑞認為，此政策方向將有助於釋放通路端的採購動能，並加速品牌端新品導入與補庫需求，帶動整體市場回溫。

除DC吊扇業務持續拓展外，總經理楊偉成亦透露無人機動力模組產品傳來好消息。公司已與來自關島的客戶簽訂MOU，並將以另一種合作模式切入美國無人機供應鏈，預期可加速開拓美國市場與應用端導入。此合作案將成為公司在無人機動力模組產品布局上的關鍵里程碑，相關成果有望在今年逐步發酵，為營運注入新的成長動能。

展望2026年，隨著十多款吊扇新品持續加入市場，加上無人機動力模組量化出貨規模逐步擴大，昶瑞對整體營運維持審慎樂觀態度，並將持續以技術創新、模組化開發與國際市場拓展為核心，強化企業競爭力與成長韌性。