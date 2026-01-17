聖育資料中心業務增溫

系統整合商聖育科技（7868）去年切入AI資料中心建置領域，先完成中華電信一座資料中心標案，另拿下半導體大廠資料中心建置大單。聖育表示，資料中心的軟硬整合將是未來主要成長動能，營運持續穩健攀升。

聖育鎖定資料中心建置需求，去年順利拿下中華電信標案，採用水冷式散熱的H200伺服器規格並整合網通設備。法人表示，聖育據傳拿下半導體大廠的資料中心標案，預計上半年逐步認列。

聖育採取多角化經營策略，與樺康智雲合作開發智慧建築系統，能監控整座大樓的能源消耗，減少碳排放。