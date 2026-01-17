聽新聞
0:00 / 0:00
三一東林轉骨
三一東林（3609）昨（16）日於台北啟用全新亞洲總部，董事長陳睿謙宣布，2025年完成體質調整與策略轉型，前三季每股純益（EPS）7.31元，看好高端消費不墜，轉骨有成啟動AI洗車園區、海外不動產、AI照明系統三大成長引擎，拚2026年營運持續成長。
陳睿謙表示，三一東林2025年走出谷底，2026年多角化布局深化高資產客戶黏著度，本業也將轉盈，去年底成功銷售由BRABUS六星級古董車翻新部門歷時三年完成、全球高度矚目的經典「1955年Mercedes-Benz 300SL歐翼」，成交價格不僅創下全亞洲最貴汽車紀錄，也凸顯三一東林頂級客製化汽車市場的國際整合能力。
陳睿謙透露，目前正積極為台灣重量級收藏家爭取最後僅存的三輛「Mercedes-Benz 300SL敞篷」配額，若成功引進，勢將持續挹注營運動能。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言